Stadyum: GönyeliStadı

Hakemler: FehimDayı, SerdarGürpınar, Yusuf Atlar

Gönyeli:Remzi, Ahmet Can, Azat (90.Dk Yusuf Elma), Mahmut (90.Dk AhmetEser), Bayram (60.Dk İbrahim Kaba), HasanKanlı, Elvis, Berkem (85.Dk Kahraman), Malle (46.Dk Arseven), Doukara, İbrahim Çıdamlı

Mesarya:Ercan, Çağlar (85.Dk Boran), Oğuzhan (55.Dk Muhammet), Ömer (46.Dk Oğulcan), Mustafa İnanç(72.DK Paul), Abdullah, Okan, Obia, İbrahim Güler, Emre (85.Dk Eren), Yusuf

Goller: 59.Dk Doukara (Gönyeli)- 57.Dk Okan, 61.Dk Obia (Mesarya)

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Süper Ligde Süleyman Göktaş Sezonu'nun dokuzuncu hafta maçında Gönyeli, Mesarya‘yı, Gönyeli Stadında konuk etti.

Fehim Dayı’nın yönettiği maçta Gönyeli ilk devredeMesarya’ya oranla daha iyi olmasına rağmen gol atamadı.Maçın ilk devresi 0 – 0 bitti.

İkinci devrede her 2 takımın da atakları tehlike yaratırken, 57’de Okan Göktürk kafayla takımını öne geçirdi. 0 – 1 59’da Doukara skoru eşitledi. 1 – 1 61’de ise Obia’nın kafası skoru belirledi. 1 – 2

(Foto: Gökhan Kuzu)