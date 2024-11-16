Stadyum: GönyeliStadı
Hakemler: FehimDayı, SerdarGürpınar, Yusuf Atlar
Gönyeli:Remzi, Ahmet Can, Azat (90.Dk Yusuf Elma), Mahmut (90.Dk AhmetEser), Bayram (60.Dk İbrahim Kaba), HasanKanlı, Elvis, Berkem (85.Dk Kahraman), Malle (46.Dk Arseven), Doukara, İbrahim Çıdamlı
Mesarya:Ercan, Çağlar (85.Dk Boran), Oğuzhan (55.Dk Muhammet), Ömer (46.Dk Oğulcan), Mustafa İnanç(72.DK Paul), Abdullah, Okan, Obia, İbrahim Güler, Emre (85.Dk Eren), Yusuf
Goller: 59.Dk Doukara (Gönyeli)- 57.Dk Okan, 61.Dk Obia (Mesarya)
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Süper Ligde Süleyman Göktaş Sezonu'nun dokuzuncu hafta maçında Gönyeli, Mesarya‘yı, Gönyeli Stadında konuk etti.
Fehim Dayı’nın yönettiği maçta Gönyeli ilk devredeMesarya’ya oranla daha iyi olmasına rağmen gol atamadı.Maçın ilk devresi 0 – 0 bitti.
İkinci devrede her 2 takımın da atakları tehlike yaratırken, 57’de Okan Göktürk kafayla takımını öne geçirdi. 0 – 1 59’da Doukara skoru eşitledi. 1 – 1 61’de ise Obia’nın kafası skoru belirledi. 1 – 2
(Foto: Gökhan Kuzu)