Stat: Geçitkale Günay Stadı

Hakemler: Burak Mandıralı, Özal Çağlayan,Emre Çevikdal

Serveroğlu Geçitkale: Mustafa, Baran, Burçin, Sezer(Hüseyin Yeşilbaş) Emre(Ahmet Avcı), Hüseyin Özbilen, Sercan(Cemil), Abdurrahman(Rifat), Egit(İrfan).

Vadili: İlhan, Taner(Arda), Umut, Kemal(Hacı), Mustafa, Hüseyin(Uğur), Cemal(Ege), Ozan, Ali, Berke, Adem.

Goller: Dk. 65 İrfan, Dk. 90+4 Cemil (S.Geçitkale)

İBRAHİM DALOĞLU

Aksa 1. Ligin 9. Haftasında hedefleri farklı iki takım Serveroğlu Geçitkale ile Vadili arasındaki mücadelenin galibi ev sahibi Geçitkale oldu.

Maç boyunca iki takımında pozisyon üretmekte zorlandığı mücadeleyi ev sahibi karşılaşmaya ikinci devrede dahil olan İrfan ve son dakikalarda oyuna giren cemil’in golleriyle 2 – 0 kazandı.

Dk. 23 Geçitkale'nin organize gelişen atağında Vadili ceza sahası önünde topla buluşan Sercan solda boş pozisyonda bulunan Sezer'i gördü. Sezer de önünü boşaltarak düzgün vuruş yaptı ancak kaleci İlhan gole izin vermedi.

Dk. 32 Hızlı gelişen Vadili atağında sol kanatta topla buluşan Ali, Geçitkale ceza sahası içinde çapraz pozisyonda vuruşunda top üstten auta gitti.

Dk.45+4 Geçitkale'nin kullandığı köşe atışında oluşan karambolde son olarak topla buluşan Cenkay'ın şutunda kaleci topu çizgiden çıkardı.

Dk. 57 Vadili'nin paslaşarak kullandığı serbest vuruşta topla buluşan Mustafa'nın şutunda top az farkla üstten auta gitti.

Dk. 65 Geçitkale'nin sol kanattan gelişen atağında topla topla buluşan Abdurrahman çalımlarla son çizgiye inerek geriye kestiği topa ayak koyan İrfan topu ağlarla buluşturdu. 1-0

Dk. 84 Vadili'nin kullandığı korner atışında Uğur'un vuruşunda top yandan auta gitti.

Dk. 90 +2 Hızlı gelişen Geçitkale atağında topla buluşan Hüseyin Yeşilbaş pasıyla penaltı noktasında topla buluşan Cemil’in vuruşunda top kalecide kaldı.

Dk. 90+4 Geçitkale atağın sağ kanatta topla buluşan Cemil, vadili ceza sahasına yaklaşırken herkes orta yapmasını beklediği pozisyonda güzel bir aşırtma vuruşla topu ağlara göndererek maçın skorunu belirledi. 2 – 0