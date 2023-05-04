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TTF turnuvaları yeniden KKTC’de başlıyor

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TTF turnuvaları yeniden KKTC’de başlıyor
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Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu Başkanı Hasan Gazioğlu Türkiye Tenis Federasyonuna ziyarette bulundu. Gerçekleşen ziyarette TTF ile KKTF arasında imzalanan protokol gereği KKTC de gerçekleşen TTF turnuvaları pandemi döneminin araya girmesi ile durmuştu.
TTF ve KKTF arasında yapılan görüşmede TTF turnuvalarının yeniden KKTC de başlaması, sporcuların lisans vizeleri konusu ve antrenör eğitimleri ile ilgili ortak çalışmaların yapılması konularında anlaşma sağlandı.
 
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