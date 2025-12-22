Kuzey Kıbrıs Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen 24. Üniversite Spor Oyunları kapsamında organize edilen masa tenisi müsabakaları 18 Aralık Perşembe günü oynandı. Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu Süleyman Göktaş Salonu’nda yer alan müsabakalar sonunda erkeklerde ARUCAD, kadınlarda Atatürk Öğretmen Akademisi (AÖA) birinci oldu. Erkeklerde Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) ikinci, Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) üçüncü olurken, kadınlarda YDÜ ikinci ve ARUCAD ise üçüncü olarak müsabakaları tamamladı.

ERKEKLER

ARUCAD

LAÜ

YDÜ

KADINLAR

AÖA

YDÜ

ARUCAD