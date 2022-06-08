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TMK Ortaokul Tenis takımı Türkiye’de finallere katılıyor

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TMK Ortaokul Tenis takımı Türkiye’de finallere katılıyor
Türk Maarif Koleji Ortaokul Tenis Takımı KKTC’yi temsilen Afyon’da düzenlenecek Türkiye Ortaokullar arası Yıldız Tenis Finallerine katılmak üzere Afyon’a gitti.
TMK Ortaokul Tenis takımı Toprak Berkol, Bora Erin ve Toprak Altuntaş'tan oluşuyor. Takımın hocalığını ise Bilgin Çelik yapacak.
 
 
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