banner762
banner815
Semih ve Sercan, Cihangir’le anlaştı
Semih ve Sercan, Cihangir’le anlaştı
72 0
U14 kadınlarda Ozanköy, erkeklerde Levent üçüncü
U14 kadınlarda Ozanköy, erkeklerde Levent üçüncü
7 0
 
Birçok yorum ve eleştiri suç kapsamına alınacak
Birçok yorum ve eleştiri suç kapsamına alınacak
19 0
21 0
İskele bölgesi Gençlik ve Spor Festivaliyle renklendi
İskele bölgesi Gençlik ve Spor Festivaliyle renklendi
19 0
İç Mekân Bitkilerinin Bilim Destekli 7 Faydası
İç Mekân Bitkilerinin Bilim Destekli 7 Faydası
22 0
18 0
banner797
banner794

Teniste turnuvalar hız kesmiyor

banner476

banner825
Teniste turnuvalar hız kesmiyor
KKTF ile Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü tarafından Hasan Güray anısına düzenlenen ÜLKER STORE CUP 8-9-10 yaş kategorileri ile Ersoy Birkan anısına düzenlenen SUERTE CUP 12-14-16 yaş kategorileri GMBTK kortlarında devam ediyor.
KKTF ile Doğu Akdeniz Üniversitesi tarafından Ergün Demirciler anısında düzenlenen DAÜ CUP 13+ Büyükler ve Tenise Hoş Geldin Lisanssız kategorileri DAÜ kortlarında gerçekleşiyor.
Gençlik ve Spor Festivali içerisinde yer alan KKTF Plaj Tenisi Turnuvası 22 Mayıs 2022 Pazar günü LongBeach de gerçekleşti. Puanlı ve Puansız Karışık Çiftler kategorilerinde düzenlenen turnuvaya yerli ve yabancı oyuncuların katılımı ile zevkli geçen Plaj Tenisi Turnuvasında kategorilerde dereceye giren isimler şöyle;  
 
PUANLI KARIŞIK ÇİFTLER
1. MELİS MEVLUT / HALİL ALTINBAŞ
2. ELÇİN OZBİLEN / GOKHUN GAZİOGLU
 
PUANSIZ KARIŞIK ÇİFTLER
1. ŞERİFE ÇAKAR / SEHAN ŞEYH
2. İREM İLERİCİ / AYDIN YORGANCIOĞLU
 
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.