Teniste turnuvalar hız kesmiyor

KKTF ile Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü tarafından Hasan Güray anısına düzenlenen ÜLKER STORE CUP 8-9-10 yaş kategorileri ile Ersoy Birkan anısına düzenlenen SUERTE CUP 12-14-16 yaş kategorileri GMBTK kortlarında devam ediyor.

KKTF ile Doğu Akdeniz Üniversitesi tarafından Ergün Demirciler anısında düzenlenen DAÜ CUP 13+ Büyükler ve Tenise Hoş Geldin Lisanssız kategorileri DAÜ kortlarında gerçekleşiyor.

Gençlik ve Spor Festivali içerisinde yer alan KKTF Plaj Tenisi Turnuvası 22 Mayıs 2022 Pazar günü LongBeach de gerçekleşti. Puanlı ve Puansız Karışık Çiftler kategorilerinde düzenlenen turnuvaya yerli ve yabancı oyuncuların katılımı ile zevkli geçen Plaj Tenisi Turnuvasında kategorilerde dereceye giren isimler şöyle;



PUANLI KARIŞIK ÇİFTLER

1. MELİS MEVLUT / HALİL ALTINBAŞ

2. ELÇİN OZBİLEN / GOKHUN GAZİOGLU



PUANSIZ KARIŞIK ÇİFTLER

1. ŞERİFE ÇAKAR / SEHAN ŞEYH

2. İREM İLERİCİ / AYDIN YORGANCIOĞLU



