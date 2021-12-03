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Teniste performans tur heyecanı yaşanıyor

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Teniste performans tur heyecanı yaşanıyor
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Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) tarafından düzenlenen Chicken Planet (16 Yaş Altı) Tenis Performans TUR-4, Girne Belediyesi Tenis Kulübü kortlarında gerçekleşen grup maçları ile sürüyor.
Genç raketlerin mücadele ettiği Tenis Performans TUR-4 de kız ve erkekler de oynanan grup maçlarında alınan sonuçlar şöyle;
KIZLAR:
NADİR ÇINARLILI - AYŞEN ŞAH  6/1 6/3    
SEVİLAY BARUTCU - EKİN KARASU  1/6 0/6
ÖZGÜL ŞAH - TANSEL ŞIK  4/6 2/6
ERKEKLER:
TURGAY VURAL HIDIROĞLU - BATUR EVRE  6/2 6/1
GÖKTUĞ YUSUF GÖKBAYRAK - ENVER ADA GENÇEL  7/6 6/3
ERİN SCHROTTER BOZKAYA - TOPRAK BERKOL  1/6 2/6
 

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Etiketler; #Tenis
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