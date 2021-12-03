Teniste KTSYD Kupası zamanı

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF)2021 KTSYD Masterler Kupası 07-08-09-10 Aralık 2021 tarihlerinde KKTF kortlarında gerçekleşiyor.
KTSYD Master Kupası 12 yaş kız/erkek, 14 yaş kız/erkek, 16 yaş kız/erkek ve (13+)Büyük kadın/erkek kategorilerindeki ilk 8 sırada yer alan oyuncuların en fazla iki kategoriye katılımı ile oluşuyor.
Tüm kulüplerin listede yer alan kulüp oyuncularının KTSYD Master Kupasına katılıp katılmayacağını ve hangi kategorilere katılacağını 04 Aralık 2021 Cumartesi günü saat 17:00 ye kadar [email protected] adresine bildirmeleri gerekecek. Belirtilen tarihten sonra yapılan başvurular dikkate alınmayacak ve yedek oyuncuların başvuruları kabul edilecek.
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