Teniste KTSYD Kupası oynanacak

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) KTSYD 2021 Masterler Kupası 7 – 8 – 9 – 10 Aralık 2021 tarihlerinde KKTF kortlarında gerçekleşiyor.
KTSYD Masterler Kupası 12 yaş kız/erkek, 14 yaş kız/erkek, 16 yaş kız/erkek ve (13+)Büyük kadın/erkek kategorilerindeki ilk 8 sırada yer alan oyuncuların en fazla iki kategoriye katılımı ile oluşuyor.
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