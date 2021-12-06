Teniste KTSYD Kupası oynanacak

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) KTSYD 2021 Masterler Kupası 7 – 8 – 9 – 10 Aralık 2021 tarihlerinde KKTF kortlarında gerçekleşiyor.

KTSYD Masterler Kupası 12 yaş kız/erkek, 14 yaş kız/erkek, 16 yaş kız/erkek ve (13+)Büyük kadın/erkek kategorilerindeki ilk 8 sırada yer alan oyuncuların en fazla iki kategoriye katılımı ile oluşuyor.

