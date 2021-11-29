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Teniste gözler Cumhurbaşkanlığı Kupasında olacak

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Teniste gözler Cumhurbaşkanlığı Kupasında olacak
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Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu 2021 Lig sezonunu 1. ve 2. sırada tamamlayan Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü ile Girne Amerikan Üniversitesi Tenis Kulübü arasında, 01 Aralık 2021 Çarşamba günü saat 15:00 de KKTF kortlarında gerçekleşecek.
KKTC Cumhurbaşkanlığı kupasının formatı 7 maç şeklinde 2 tek erkek, 2 tek kadın, 1 çift erkek, 1 çift kadın ve 1 karışık çiftler karşılaşmaları oynanacak ve karşılaşmaların ardından kupa seremonisi gerçekleştirilecek.
 
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