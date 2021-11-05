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Teniste final heyecanı yaşanıyor

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Teniste final heyecanı yaşanıyor
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Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) ile Pakan Spor Kulübü Derneği tarafından düzenlenen Ekrem Yeşilada Anı Turnuvası ile HD Otomasyon Cup, KKTF kortlarında oynanan zevkli ve çekişmeli yarı final karşılaşmalar ile heyecan artarak sürüyor.
Kategorilerde oynanan final ve yarı final maçlarında alınan sonuçlar şu şekilde;
10 YAŞ KIZLAR – 1. GRUP FİNAL
VERA GAZİ - NEHİR GÜRSES 4/0 5/3
10 YAŞ KIZLAR – 2. GRUP FİNAL
ZARİF DAYI – BEREN BAŞARAN 4/0 4/0
10 YAŞ ERKEKLER – FİNAL
CAFER TOSUNOĞLU – BARAN BAŞARAN 4/0 4/5 10/7
14 YAŞ KIZLAR – YARI FİNAL
EKİN KARASU - SAHİL ECE YEREBAKAN 6/1 6/4
ÖZGÜL ŞAH – ALMİRA AKŞAHİN 6/2  6/0
14 YAŞ ERKEKLER – YARI FİNAL
TOPRAK ALTUNTAŞ - İBRAHİM CAN ARABACI 2/6 0/6
ARAS ÇELİK – ENVER ADA GENCEL 2/6 5/2 R.T.
13+ BÜYÜK KADINLAR – YARI  FİNAL
MUSTAFA ZORBA – GÖKTUĞ YUSUF GÖKBAYRAK 6/0 6/0
İBRAHİM AĞUN – RASİM ÜLKER 6/2 2/6 6/4
13+ BÜYÜK ÇİFT KADINLAR – FİNAL
ÖZAY BARUTCU / ŞENGÜL TİLKİ – ELÇİN ÖZBİLEN / ECEM AÇIKEL 6/7 6/1 5/10
SENYÖR 30+ KARIŞIK ÇİFTLER – YARI FİNAL
Sercan Erozan / Şafak Güzoğlu – Aydın Yorgancıoğlu / İrem İlerici 6/1 6/2
İpek Civisilli / Burak Gazi – Özlem Boranhan / NurseşIrgare 7/6 2/6 10/8
SENYÖR 40+ KADINLAR - FİNAL
İPEK CİVİSİLLİ – SİNEM SAYAR ERCANTAN 7/5 2/6 6/4
 
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