Teniste 16 Yaş Altı Ligi başlıyor

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF)tarafından KKTF SBC Boru 16 Yaş Altı Tenis Ligidüzenlenecek.

SBC Boru 16 Yaş Altı Tenis Ligi 24 Kasım Çarşamba günü federasyon kortlarında başlayacak. KKTF 2021 SBC Boru 16 Yaş Altı Tenis Ligine beş kulüp katıldı. Girne Belediyesi Tenis Kulübü, Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü, Gönyeli Tenis Kulübü, Girne Amerikan Üniversitesi Tenis Kulübü ve Pakan Spor Kulübü Derneği takımlarının katılımı ile oynanacak olan lig, grup karşılaşmalarının ardından final maçları ile tamamlanacak.

Tüm maçlar ilk 2 sette tie - break uygulamalı, 3 set üzerinden 2 set alan kazanır ve karar puanlı seklinde oynanacak.

16 Yaş Takımlar arası Tenis Ligi müsabakaları kategorileri şöyle:

• 2 tek erkekler,

• 1 çift erkekler,

• 2 tek kadınlar,

• 1 çift kadınlar,

• 1 karışık çiftler



