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Tenis Federasyonu Genel Kurulu 26 Mayıs’ta

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Tenis Federasyonu Genel Kurulu 26 Mayıs’ta
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Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) Seçimli Olağan Genel Kurulu 26 Mayıs 2023 Cuma günü saat 18.00’de KKTF idari binasında gerçekleşecek.
KKTF Başkan adaylarının gerekli evrakları ile KKTF’ye son başvuru tarihi 23 Mayıs 2023 Salı günü saat 17.00’de sona erecek. Son iki dönemdir federasyonun başkanlık görevini üstlenen Hasan Gazioğlu, genel kurulda yeniden aday olacak.
KKTF 2023 yılı Seçimli Olağan Genel Kurulu Federasyona bağlı 11 kulübün oy kullanımı ile gerçekleşecek, seçilen yeni başkanın ve yönetim kurulunun görev süresi 2 yıl olacak.   
 
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