Tenis adına önemli imza

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonuile Güven Siğorta arasında yapılan sponsorluk anlaşmasıyla tenis adına önemli bir imza atılmış oldu.

Teniste 12 yaş altı tenis ligi sponsorluğu ile birlikte, 12 yaş altı tenis ligine katılan tüm sporcular, 10,12,14,16 yaş ve Büyükler kategorilerinde ilk 4 e giren sporcular, KKTF hakemleri, tüm tenis kulüplerinin baş antrenörleri ve federasyon personeli, acil sağlık sigortasıyla, Güven Sigorta tarafından güvence altına alındı.

Teni Federasyonu Başkanı Hasan Gazioğlu sponsorluk anlaşması ile ilgili “Bu özel sponsorluğu camiamıza kazandıran Güven Sigorta yönetim kuruluna ve Genel Müdürü Börte Barlasoğlu 'na teşekkür ederiz.” dedi.

