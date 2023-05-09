Sun Valley Cup Meydan Okuma karşılaşmaları tamamlandı

Kıbrıs Türk Tenis Federasyonu tarafından organize edilemSunValley Cup-1 in tamamlanması ile sıralamalar belirlendi. Meydan okuma karşılaşmaları DAÜ kortlarında başlayan SunValley Cup-2 nin tamamlanması ile tekrar devam edecek.
DAÜ SUN VALLEY CUP-2, 08-31 Mayıs 2023 tarihleri arasında Doğu Akdeniz Üniversitesi kortlarında gerçekleşiyor.
SUN VALLEY CUP meydan okuma karşılaşmalarında alınan sonuçlar şöyle;
MıkhaılKharyutın - Uraz Şentürk 6-2 6-1
Dimitri Cebotari -Tunç Özgürgün 6-2 6-3
Metin Poslu - Buğra Oker 5-7 6-3 10-3
Erhan Akyüz - Bertuğ Korucu 6-2 4-6 8-10
Dimitri Cebotari - Kutay Ramiz 6-0 6-0
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