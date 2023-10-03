Sun Valley Cup-4 tamamlandı

KKTF tarafından düzenlenen Sun Valley Cup-4 Girne Belediyesi Kulübü kortlarında oynanan zevkli ve çekişmeli final maçları ardından gerçekleşen kupa töreni ile tamamlandı. Sun Valley Cup-4 de final maçları ile oluşan sıralamalar şu şekilde;
TEK KADINLAR FİNAL MAÇI:
Ayşe Günerman Özılgaz - Sinem Sayar Ercantan 6/1 6/0
TEK ERKEKLER FİNAL MAÇLARI:
Erhan Akyüz - Metin Poslu 4/6 7/5 8/10
İzzet Kanaga - Dimitri Cebotari 4/6 3/6
Mariano Marino - Uraz Şentürk 6/4 7/5
Orçun Kasap - Sercan Erozan 2/6 3/6
SUN VALLEY CUP-4 SIRALAMALARI
TEK KADINLAR
1- Ayşe Günerman Özılgaz
2- Sinem Sayar Ercantan
TEK ERKEKLER
A GRUBU
1- Sercan Erozan
2- Orçun Kasap
B GRUBU
1- Rauf Kürşad
2- Kutay Ramiz
C GRUBU
1- JEAN CHRISTOHE SCHROTTER
2- NECAT YÜKSEL
D GRUBU
1- KEMAL SOYER
2- SERKAN MESUTOĞLU
E GRUBU
1- EMİR ŞENTÜRK
2- ENVER ALIBABA
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