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Sun Valley Cup-4 tamamlandı

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Sun Valley Cup-4 tamamlandı
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KKTF tarafından düzenlenen Sun Valley Cup-4 Girne Belediyesi Kulübü kortlarında oynanan zevkli ve çekişmeli final maçları ardından gerçekleşen kupa töreni ile tamamlandı. Sun Valley Cup-4 de final maçları ile oluşan sıralamalar şu şekilde;
TEK KADINLAR FİNAL MAÇI:
Ayşe Günerman Özılgaz - Sinem Sayar Ercantan        6/1 6/0
TEK ERKEKLER FİNAL MAÇLARI:
Erhan Akyüz - Metin Poslu                                         4/6 7/5 8/10
İzzet Kanaga - Dimitri Cebotari                                   4/6 3/6
Mariano Marino - Uraz Şentürk                                  6/4 7/5
Orçun Kasap - Sercan Erozan                                      2/6 3/6
SUN VALLEY CUP-4 SIRALAMALARI
TEK KADINLAR
1- Ayşe Günerman Özılgaz
2- Sinem Sayar Ercantan
 
TEK ERKEKLER
A GRUBU
1- Sercan Erozan
2- Orçun Kasap
B GRUBU
1- Rauf Kürşad
2- Kutay Ramiz
 
C GRUBU
1- JEAN CHRISTOHE SCHROTTER
2- NECAT YÜKSEL
D GRUBU
1- KEMAL SOYER
2- SERKAN MESUTOĞLU
E GRUBU
1- EMİR ŞENTÜRK
2- ENVER ALIBABA
 
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