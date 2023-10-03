Sun Valley Cup-4 tamamlandı

KKTF tarafından düzenlenen Sun Valley Cup-4 Girne Belediyesi Kulübü kortlarında oynanan zevkli ve çekişmeli final maçları ardından gerçekleşen kupa töreni ile tamamlandı. Sun Valley Cup-4 de final maçları ile oluşan sıralamalar şu şekilde;

TEK KADINLAR FİNAL MAÇI:

Ayşe Günerman Özılgaz - Sinem Sayar Ercantan 6/1 6/0

TEK ERKEKLER FİNAL MAÇLARI:

Erhan Akyüz - Metin Poslu 4/6 7/5 8/10

İzzet Kanaga - Dimitri Cebotari 4/6 3/6

Mariano Marino - Uraz Şentürk 6/4 7/5

Orçun Kasap - Sercan Erozan 2/6 3/6

SUN VALLEY CUP-4 SIRALAMALARI

TEK KADINLAR

1- Ayşe Günerman Özılgaz

2- Sinem Sayar Ercantan



TEK ERKEKLER

A GRUBU

1- Sercan Erozan

2- Orçun Kasap

B GRUBU

1- Rauf Kürşad

2- Kutay Ramiz



C GRUBU

1- JEAN CHRISTOHE SCHROTTER

2- NECAT YÜKSEL

D GRUBU

1- KEMAL SOYER

2- SERKAN MESUTOĞLU

E GRUBU

1- EMİR ŞENTÜRK

2- ENVER ALIBABA

