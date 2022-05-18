Suerte Cup Ersoy Birkan Anı Turnuvası sürüyor

KKTF ileGazimağusaBelediyesiTenisKulübütarafındandüzenlenenSuerte Cup ErsoyBirkan Ani TurnuvasI GMBTK kortlarında 12-14-16 kategorilerindegerçekleşiyor. SUERTE CUP ErsoyBirkan Anı Turnuvasındakategorilerdeoynanangününmaçlarıvealınansonuçlarşuşekilde;
12 YAŞ KIZLAR RAUND ROBIN
DENİZ ABDULLAHOĞLU – DİNARA YORGANCI 4-6 1-6
ZARİF DAYI – SERİN YEŞİLADA 6-1 6-1
12 YAŞ ERKEKLER ÇEYREK FİNAL
HASAN ARAS DUMAN – MAKAN ORAN 6-0 6-0
ARTEM ROMANCHUK – EREN YILMAZ 6-1 6-2
16 YAŞ ERKEKLER – ÇEYREK FİNAL
ENVER ADA GENÇEL – GÖKTUĞ YUSUF GÖKBAYRAK 3-6 1-6
CEMAL KONUKLU – İBRAHİM CAN ARABACI 2-6 5-7
TURGAY HIDIROĞLU – KAYA HALKSEVEN 6-1 6-1
BATUR EVRE – BORA ERİN 7-5 4-6 6-10
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