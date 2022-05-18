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Suerte Cup Ersoy Birkan Anı Turnuvası sürüyor

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Suerte Cup Ersoy Birkan Anı Turnuvası sürüyor
KKTF ileGazimağusaBelediyesiTenisKulübütarafındandüzenlenenSuerte Cup ErsoyBirkan Ani TurnuvasI GMBTK kortlarında 12-14-16 kategorilerindegerçekleşiyor. SUERTE CUP ErsoyBirkan Anı Turnuvasındakategorilerdeoynanangününmaçlarıvealınansonuçlarşuşekilde;
 
12 YAŞ KIZLAR RAUND ROBIN
DENİZ ABDULLAHOĞLU – DİNARA YORGANCI                   4-6    1-6
ZARİF DAYI  – SERİN YEŞİLADA                                             6-1    6-1                               
12 YAŞ ERKEKLER ÇEYREK FİNAL
HASAN ARAS DUMAN – MAKAN ORAN                       6-0    6-0
ARTEM ROMANCHUK – EREN YILMAZ                        6-1    6-2                                                  
16 YAŞ ERKEKLER – ÇEYREK FİNAL
ENVER ADA GENÇEL – GÖKTUĞ YUSUF GÖKBAYRAK     3-6    1-6
CEMAL KONUKLU – İBRAHİM CAN ARABACI            2-6    5-7
TURGAY HIDIROĞLU – KAYA HALKSEVEN                          6-1    6-1   
BATUR EVRE – BORA ERİN                                             7-5    4-6    6-10
 
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