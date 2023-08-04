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Sezonun 3.Plaj Tenisi Turnuvası 5-6 Ağustos’ta

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Sezonun 3.Plaj Tenisi Turnuvası 5-6 Ağustos’ta
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Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu ile Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübünün düzenleyeceği sezonun 3.Plaj Tenisi Turnuvası 5-6 Ağustos 2023 tarihlerinde Kocareis Holiday Resort’ta gerçekleştiriliyor.
Alacan Group Of Companies’in ana sponsorloğunda düzenlenecek turnuvada Kocareis Holiday Resort, Mey-Su, Ersal Ltd., Barış Bobinaj ve AddressEstate sponsor olarak katkı koyacaklar.
13+ Çift Kadınlar, 13+ Çift Erkekler, 13+ Karışık Çiftler ve 13+ Yeni Başlayanlar kategorilerinde düzenlenecek turnuvada müzik eşliğinde keyifli ve çekişmeli maçlar sporseverleri bekliyor.
 
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