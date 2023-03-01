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Raketler Mustafa Sabancı anısına sallanıyor

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Raketler Mustafa Sabancı anısına sallanıyor
Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) tarafından düzenlenen 2023 Mustafa Sabancı 16 Yaş Takımlar Arası Tenis Ligi verilen aranın ardından çekişmeli grup karşılaşmaları ile KKTF kortlarında başladı.
Mustafa Sabancı 16 Yaş Takımlar Arası Tenis Liginde oynanan grup karşılaşmalarında 2. maçlarda Pakan Spor Kulübü Derneği ile Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü(Mavi) ve Girne Belediyesi Tenis Kulübü ve Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü(Beyaz) takımları karşılaştı.
Maçlarda alınan sonuçlar ve grup da oynanacak 3. maçlarının programı şu şekilde;
 
2. Maçların Sonuçları:
Pakan Spor Kulübü Derneği 2-5 Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü(Mavi)      
Girne Belediyesi Tenis Kulübü 1-6 Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü(Beyaz)
 
MUSTAFA SABANCI 16 Yaş Takımlar Arası Tenis Ligi 3. maçları programı:
Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü(Beyaz) -Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü(Mavi)
Girne Belediyesi Tenis Kulübü - Pakan Spor Kulübü Derneği      
 
 
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