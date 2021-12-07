banner583
banner753
Cimnastikçiler ödüllerini aldılar
Cimnastikçiler ödüllerini aldılar
26 0
Bilboard ışıkları zor anlar yaşatıyor
Bilboard ışıkları zor anlar yaşatıyor
47 0
 
73 0
15 0
"Haspolat Atık Su Arıtma Tesisi civarı ava kapatılmalı"
5 0
Kaymaklı zoru başardı
Kaymaklı zoru başardı
46 0
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u farklı geçti
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u farklı geçti
17 0
banner661
banner726

Raketler KTSYD Kupası için sallanıyor

banner476

banner714
Raketler KTSYD Kupası için sallanıyor
banner721

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) ile Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) işbirliğinde düzenlenen KTSYD 2021 Masterler Kupası başladı.

KKTF kortlarında yer alan ve 7 – 10 Aralık 2021 tarihleri arasında düzenlenen organizasyonun ilk maçları oynandı. Geçtiğimiz yıl ilk kez düzenlenen ve büyük çekişmeye sahne olan turnuva bu yıl 12-14-16 ve 13+ Büyükler kategorilerinde kadın ve erkekler olmak üzere düzenleniyor.

Turnuvanın açılış maçları öncesinde KTSYD Başkanı Burhan Gürkan ve yönetim kurulu üyeleri, KKTF Başkanı Hasan Gazioğlu, sporcular ve hakemler toplu anı fotoğrafı çekerek organizasyonu başlattı.

Kategorilerinde ilk 8 içerisinde yer alan tenisçilerin mücadele ettiği turnuvanın final maçları ve ödül töreni 10 Aralık 2021 Cuma günü KKTF kortlarında gerçekleştirilecek.

banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.