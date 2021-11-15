Raketler Cumhuriyet Kupası için sallandı

Gençler Ferdi Cumhuriyet Kupasında genç kızlarda KezalAkçatepe, genç erkeklerde Baran Kantara şampiyon oldu

Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu’nda Gençler Ferdi Cumhuriyet Kupası geçtiğimiz cumartesi günü federasyon salonunda gerçekleştirildi.

Oldukça çekişmeli ve seyir zevki yüksek karşılaşmalara sahne olan turnuvada şampiyonluğa ulaşan isimler genç kızlarda ARUCAD Anka Spor Derneği’nden KezalAkçatepe, genç erkeklerde Akdeniz Spor Birliği’nden Baran Kantara oldu.

Turnuva sonucunda kürsü şöyle oluştu;

Genç Kızlar

1.Kezal Akçatepe (ARUCAD Anka Spor Derneği)

2.Sıla Harper (Küçük Kaymaklı)

3.Alev Yayman (Gençlik Gücü)

3.İlke Yücel (ARUCAD Anka Spor Derneği)

Genç Erkekler

1.Baran Kantara (Akdeniz Spor Birliği)

2.Arda Alat (Karşıyaka)

3.Demirhan Fahrioğlu (Bekiroğulları Masa Tenisi Altyapı Derneği)

3.Ali İleri (Karşıyaka)

