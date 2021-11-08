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Raketler, Başbakanlık Kupası içi sallanacak

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Raketler, Başbakanlık Kupası içi sallanacak
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Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu, 2021 Lig sezonunu 3. ve 4. sırada tamamlayan Doğu Akdeniz Üniversitesi ile Lefkoşa Şehir Kulübü arasında, Başbakanlık Kupasını oynatacak.
09 Kasım 2021 Salı günü saat 15:00 de KKTF kortlarında gerçekleşecek olan KKTC Başbakanlık Kupasının formatı 7 maç şeklinde olacak. 2 tek erkek, 2 tek kadın, 1 çift erkek, 1 çift kadın ve 1 karışık çiftler karşılaşmaları oynanacak olan Başbakanlık Kupasında karşılaşmaların ardından kupa seremonisi gerçekleştirilecek.
 
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