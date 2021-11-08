Raketler, Başbakanlık Kupası içi sallanacak

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu, 2021 Lig sezonunu 3. ve 4. sırada tamamlayan Doğu Akdeniz Üniversitesi ile Lefkoşa Şehir Kulübü arasında, Başbakanlık Kupasını oynatacak.

09 Kasım 2021 Salı günü saat 15:00 de KKTF kortlarında gerçekleşecek olan KKTC Başbakanlık Kupasının formatı 7 maç şeklinde olacak. 2 tek erkek, 2 tek kadın, 1 çift erkek, 1 çift kadın ve 1 karışık çiftler karşılaşmaları oynanacak olan Başbakanlık Kupasında karşılaşmaların ardından kupa seremonisi gerçekleştirilecek.

