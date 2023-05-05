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Rafael Nadal İtalya Açık'tan çekildi

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Rafael Nadal İtalya Açık'tan çekildi
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İspanyol tenisçi RafaelNadal, sakatlığının tamamen geçmemesi nedeniyle İtalya Açık'tan çekildiğini duyurdu.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan 36 yaşındaki Nadal, "Roma'da olamayacağımı bildirmekten büyük üzüntü duyuyorum. Kariyerime damga vuran turnuvalardan birini daha kaçırmak beni çok üzüyor. Son günlerde bir iyileşme fark etmeme rağmen, yüksek seviyede antrenman yapamadığım aylar var. Çalışmaya devam edeceğim." ifadelerini kullandı.
Nadal, İtalya'nın başkenti Roma'daki ForoItalico toprak kortlarında düzenlenen turnuvada 10 kez şampiyonluğa ulaşmıştı.
 
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