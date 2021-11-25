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Petra, ITTF’in ilk kadın başkanı

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Ülkemizde Uluslararası Veteran Masa Tenisi Turnuvasına katılan İsveç Masa Tenisi Federasyonu Başkanı PetraSörling, Uluslararası Masa Tenisi Federasyonunun ilk kadın başkanı oldu

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Petra, ITTF’in ilk kadın başkanı
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Yusuf KARAYUSUFOĞLU
Ülkemizde Uluslararası Veteran Masa Tenisi Turnuvasına katılan İsveç Masa Tenisi Federasyonu Başkanı PetraSörling, Uluslararası Masa Tenisi Federasyonunun (ITTF)ilk kadın başkanı oldu.
Başkan PetraSörling yayınlamış olduğu manifestoda son 6 aydır yapmış olduğu kampanya sonunda çok yakın bir gelecekte Dünya'nın değişik bölgelerinin ITTF tarafından tanınacağına güçlü bir şekilde inanmaya başladığını belirtti.Sörling açıklamasına devamla şunları belirtti: “Tüm masa tenisçileri bir çatı altında birleştirmek gerektiği açıktır. Ben bu durumu sağlamak için var gücümle çalışmaya hazırım”.
 
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