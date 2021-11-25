Petra, ITTF’in ilk kadın başkanı

Ülkemizde Uluslararası Veteran Masa Tenisi Turnuvasına katılan İsveç Masa Tenisi Federasyonu Başkanı PetraSörling, Uluslararası Masa Tenisi Federasyonunun ilk kadın başkanı oldu

Yusuf KARAYUSUFOĞLU

Ülkemizde Uluslararası Veteran Masa Tenisi Turnuvasına katılan İsveç Masa Tenisi Federasyonu Başkanı PetraSörling, Uluslararası Masa Tenisi Federasyonunun (ITTF)ilk kadın başkanı oldu.

Başkan PetraSörling yayınlamış olduğu manifestoda son 6 aydır yapmış olduğu kampanya sonunda çok yakın bir gelecekte Dünya'nın değişik bölgelerinin ITTF tarafından tanınacağına güçlü bir şekilde inanmaya başladığını belirtti.Sörling açıklamasına devamla şunları belirtti: “Tüm masa tenisçileri bir çatı altında birleştirmek gerektiği açıktır. Ben bu durumu sağlamak için var gücümle çalışmaya hazırım”.

