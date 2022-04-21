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Minik raketler 23 Nisan aşkına oynayacak

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Minik raketler 23 Nisan aşkına oynayacak
Pandemi nedeniyle iki yıldır gerçekleştirilemeyen Er Reklam ana sponsorluğundaki 23 Nisan Minikler Ferdi Turnuvası Cumartesi günü federasyon salonunda yapılacak.
Son olarak 2019 yılında yapılan turnuva, bu yıl 29’uncu kez düzenlenecek. Er Reklam’ın geleneksel hale getirdiği 23 Nisan Minikler Ferdi Turnuvası 10 yaş altı kız-erkek ve 10 yaş üstü kız-erkek kategorilerinde ferdi olarak gerçekleştirilecek.
Cumartesi günü saat 10.00’da federasyon salonunda yapılacak olan turnuvaya ilginin yoğun olması bekleniyor.
Turnuvaya katılmak isteyen sporcular ise 22 Nisan Cuma’ya kadar başvurularını gerçekleştirebilecek.
 
 
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