Masa Tenisinde yeni sezon resmen başladı

Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu, yeni sezonun ilk etkinliğini bugün gerçekleştirdi.Federasyon, sezonu her yıl geleneksel olarak yapılan ve bu yıl Alpcans Construction ana sponsorluğunda 23’üncüsü düzenlenen Ersin Örek Çiftler Şampiyonası ile açtı.Şampiyonaya ilgi yoğun olurken, karşılaşmalar çift karmalar ve çift erkekler kategorilerinde oynandı.Çift karmalar kategorisinde ilk sırayı Cemal Kara-Elif Töre alırken, çift erkekler kategorisinde de Cemal Kara-İbrahim Pekdoğan ikilisi birinci oldu. Sıralama şu şekilde oluştu;Çift Karmalar1. Cemal Kara-Elif Töre2.Ercem Ruhluel-Sıla Harper3.Sunay Tufan-İbrahim Pekdoğan3.Arel Ahçıoğulları-Ecem ÖnderÇift Erkekler1. İbrahim Pekdoğan-Cemal Kara2.Güzey Aknar-Ercem Ruhluel3.Eser Erenler-Dinç Türeray3.Cengiz İleri-Celal Çorba