Masa Tenisinde aileler sahaya iniyor

Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu, yarın farklı bir etkinlik düzenleyecek.

Sporcuların en büyük destekçileri olan aileleri yarınki etkinlikte tribünde maçları takip etme yerine, sahada karşılaşmalar yapacaklar.

Sabah saat 10.00’da Masa Tenisi Federasyonu Spor Salonu’nda başlayacak olan maçlar erkekler ve kadınlar olmak üzere iki farklı kategoride düzenlenecek.

Karşılaşmaların tamamlanmasından sonra dereceye girenlere kupa ve madalyaları takdim edilecek.

