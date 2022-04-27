Masa Tenisi heyecanı Lefke’de yaşanacak

Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu tarafından bu sezon ilk kez düzenlenen Karmalar Ligi’nin 3’üncü ayağı Cumartesi günü Lefke’de gerçekleştirilecek.

Masa Tenisi Federasyonu, etkinliklerine tüm hızıyla devam ediyor. Bu sezon ilk kez düzenlenen Karmalar Ligi’nin Lefke Etabı 30 Nisan Cumartesi günü LefkeAvrua Üniversitesi Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Lefke Avrupa Üniversitesi Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek olan müsabakalar saat 10.00’da başlayacak. Ayrıca Cumartesi sabahı saat 08.00’de Lefkoşa’daki federasyonun spor salonu önünden minibüs kaldırılacak.

