Kortlarda şampiyonlar belirlendi

KKTF ile Pakan Spor Kulübü Derneği tarafından düzenlenen Ekrem Yeşilada Anı Turnuvası ile HD Otomasyon Cup,KKTF kortlarındaoynanan zevkli ve çekişmeli final karşılaşmalar ile tamamlandı. Kategorilerdeoynanan final maçlarında alınan sonuçlar ve sıralamalar şu şekilde oluştu;
14 YAŞ KIZLAR –FİNAL
EKİN KARASU – ÖZGÜL ŞAH 7/6 6/4
14 YAŞ ERKEKLER –FİNAL
ARAS ÇELİK - İBRAHİM CAN ARABACI7/5 0/6 6/2
13+ BÜYÜK ERKEKLER –FİNAL
MUSTAFA ZORBA – İBRAHİM AĞUN 6/1 6/1
SENYÖR 40+ ERKEKLER –FİNAL
SERCAN EROZAN - BURAK GAZİ 6/2 6/1
SENYÖR 30+ KARIŞIK ÇİFTLER - FİNAL
SERCAN EROZAN / ŞAFAK GÜZOĞLU – İPEK CİVİSİLLİ / BURAK GAZİ 6/0 7/5
13+ TENİSE HOŞ GELDİN LİSANSSIZ KADINLAR – FİNAL
AYŞE GÜNERMAN ÖZILGAZ – MAVİ ÖZERSAY 6/1 6/0
13+ TENİSE HOŞ GELDİN LİSANSSIZ ERKEKLER – FİNAL
URAZ ŞENTÜRK - MERT İNAL 3/6 1/6
EKREM YEŞİLADA ANI TURNUVASI SIRALAMALARI:
8 YAŞ KIRMIZI GRUP 2.si BEREN PİLLİ
8 YAŞ BEYAZ GRUP 2.si POYRAZ VURAL
8 YAŞ KIRMIZI GRUP 1.si SAİD ZEKİ AVCI
8 YAŞ BEYAZ GRUP 1.si İLAY GENÇ
9 YAŞ KIZLAR 2.Sİ ANASDTASİİA ELSHİNA
9 YAŞ KIZLAR 1.Sİ İREM ÖZEN
9 YAŞ ERKEKLER 2.Sİ SAİD ZEKİ AVCI
9 YAŞ ERKEKLER 1.Sİ BARAN BAŞARAN
10 YAŞ KIZLAR 2.Sİ NEHİR GÜRSES
10 YAŞ KIZLAR 2.Sİ BEREN BAŞARAN
10 YAŞ KIZLAR 1.Sİ VERA GAZİ
10 YAŞ KIZLAR 1.Sİ ZARİF DAYI
10 YAŞ ERKEKLER 2.Sİ CAFER TOSUNOĞLU
10 YAŞ ERKEKLER 1.Sİ BARAN BAŞARAN
12 YAŞ KIZLAR 2.Sİ SİMRE KELEŞ
12 YAŞ KIZLAR 1.Sİ ALMİRA AKŞAHİN
12 YAŞ ERKEKLER 2.Sİ KAYA HALKSEVEN
12 YAŞ ERKEKLER 1.Sİ BORA ERİN
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