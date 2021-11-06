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Kortlarda şampiyonlar belirlendi

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Kortlarda şampiyonlar belirlendi
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KKTF ile Pakan Spor Kulübü Derneği tarafından düzenlenen Ekrem Yeşilada Anı Turnuvası ile HD Otomasyon Cup,KKTF kortlarındaoynanan zevkli ve çekişmeli final karşılaşmalar ile tamamlandı. Kategorilerdeoynanan final maçlarında alınan sonuçlar ve sıralamalar şu şekilde oluştu;
14 YAŞ KIZLAR –FİNAL
EKİN KARASU – ÖZGÜL ŞAH 7/6 6/4
 
14 YAŞ ERKEKLER –FİNAL
ARAS ÇELİK - İBRAHİM CAN ARABACI7/5 0/6 6/2
 
13+ BÜYÜK ERKEKLER –FİNAL
MUSTAFA ZORBA – İBRAHİM AĞUN 6/1 6/1
 
SENYÖR 40+ ERKEKLER –FİNAL
SERCAN EROZAN - BURAK GAZİ 6/2 6/1
 
SENYÖR 30+ KARIŞIK ÇİFTLER - FİNAL
SERCAN EROZAN / ŞAFAK GÜZOĞLU – İPEK CİVİSİLLİ / BURAK GAZİ 6/0 7/5
 
13+ TENİSE HOŞ GELDİN LİSANSSIZ KADINLAR – FİNAL
AYŞE GÜNERMAN ÖZILGAZ – MAVİ ÖZERSAY 6/1 6/0
 
13+ TENİSE HOŞ GELDİN LİSANSSIZ ERKEKLER – FİNAL
URAZ ŞENTÜRK  - MERT İNAL 3/6 1/6
 
EKREM YEŞİLADA ANI TURNUVASI SIRALAMALARI:
8 YAŞ KIRMIZI GRUP 2.si  BEREN PİLLİ
8 YAŞ BEYAZ GRUP 2.si    POYRAZ VURAL
8 YAŞ KIRMIZI GRUP 1.si  SAİD ZEKİ AVCI
8 YAŞ BEYAZ GRUP 1.si    İLAY GENÇ
 
9 YAŞ KIZLAR 2.Sİ  ANASDTASİİA ELSHİNA
9 YAŞ KIZLAR 1.Sİ  İREM ÖZEN
9 YAŞ ERKEKLER 2.Sİ       SAİD ZEKİ AVCI
9 YAŞ ERKEKLER 1.Sİ       BARAN BAŞARAN
           
10 YAŞ KIZLAR 2.Sİ            NEHİR GÜRSES
10 YAŞ KIZLAR 2.Sİ            BEREN BAŞARAN
10 YAŞ KIZLAR 1.Sİ            VERA GAZİ
10 YAŞ KIZLAR 1.Sİ            ZARİF DAYI
10 YAŞ ERKEKLER 2.Sİ     CAFER TOSUNOĞLU
10 YAŞ ERKEKLER 1.Sİ     BARAN BAŞARAN
           
12 YAŞ KIZLAR 2.Sİ            SİMRE KELEŞ
12 YAŞ KIZLAR 1.Sİ            ALMİRA AKŞAHİN
12 YAŞ ERKEKLER 2.Sİ     KAYA HALKSEVEN
12 YAŞ ERKEKLER 1.Sİ     BORA ERİN
 
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