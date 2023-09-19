Kortlarda LŞK Cup tamamlandı

İki hafta süren turnuva 8, 9, 10, 12, 13, 14 ve 16 yaş kategorilerinde oynandı.
Turnuva sonucunda dereceye girenler şöyle:
|8 yaş A grubu 1. si
|NİYAZİ AKÇIN
|8 yaş A grubu 2. si
|SARP ASTAN
|8 yaş A grubu yarı finalist
|DERAN ÖZGÖRAY
|DORUK VURUR
|8 yaş A grubu çeyrek finalist
|KUTSAL İYİKAL
|HAZAL ANADOL
|8 yaş Alt Grup A grubu 1. si
|MİKHAİL ZONOV
|8 yaş Alt Grup A grubu 2. si
|DENİZ ÇAĞANSEL
|8 yaş B grubu 1. si
|HASAN AREN ÇAKARTAŞ
|8 yaş B grubu 2. si
|BORA RAMİZ
|8 yaş B grubu yarı finalist
|MASAL NALBANTOĞLU
|KARAN KARAKAŞLI
|8 yaş B grubu çeyrek finalist
|BARTU SADIKOĞLU
|KEREM BEHLÜL
|8 yaş Alt Grup B grubu 1. si
|ÇAĞER EMİNE GÜNSER
|8 yaş Alt Grup B grubu 2. si
|SELİN ÜNLÜER
|9 yaş erkek 1. si
|HASAN AREN ÇAKARTAŞ
|9 yaş erkek 2. si
|AREN MUSTAFA İNAN
|9 yaş erkek yarı finalist
|KARAN KARAKAŞLI
|EMRE ÇERKEZ
|9 yaş erkek çeyrek finalist
|KAAN TÜZÜNKAN
|ÇINAR TÜZÜNKAN
|SARP ASTAN
|NİYAZİ AKÇIN
|10 yaş erkek 1. si
|OSMAN AREN BAŞARAN
|10 yaş erkek 2. si
|TANIL İŞGÜZAR
|10 yaş erkek yarı finalist
|EMRE ALEKS KURAL
|POYRAZ VURAL
|10 yaş erkek çeyrek finalist
|TOPRAK İŞGÜZAR
|ALEXANDR KONEV
|12 yaş kız 1.si
|ENRA ÇAKARTAŞ
|12 yaş kız 2.si
|VERA GAZİ
|12 yaş erkek 1.si
|BARAN BAŞARAN
|12 yaş erkek 2.si
|DENİZ HÜSEYİN ÖNEN
|12 yaş çift erkekler 1.si
|DENİZ HÜSEYİN ÖNEN
|BARAN BAŞARAN
|12 yaş çift erkekler 2.si
|SAİD ZEKİ AVCI
|KIVANÇ ÖZTUĞ
|14 yaş kız 1.si
|ALMİRA AKŞAHİN
|14 yaş kız 2.si
|SEVİNÇ OĞAN
|14 yaş erkek 1.si
|RÜZGAR VURAL
|14 yaş erkek 2.si
|ASIM ARAS ASTAN
|16 yaş erkek 1.si
|TOPRAK BERKOL
|16 yaş erkek 2.si
|AKAY ALİ SAĞKANAT
|16 yaş kız 1.si
|KAYRA YÜCEER
|16 yaş kız 2.si
|SAHİL ECE YEREBAKAN
|13+ erkek 1.si
|TURGAY VURAL HIDIROĞLU
|13+ erkek 2.si
|TOPRAK BERKOL
|13+ kadın 1.si
|ŞENGÜL TİLKİ
|13+ kadın 2.si
|KAYRA YÜCEER