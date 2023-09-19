banner913
banner932
Üstel’den AP’ye kınama
Üstel’den AP’ye kınama
14 0
“Kamu personeli suçları arttı”
“Kamu personeli suçları arttı”
22 0
 
İlk Ders Zili Çaldı
İlk Ders Zili Çaldı
21 0
25 0
Bir haftada 14 yangın çıktı
Bir haftada 14 yangın çıktı
14 0
ABD'de hava gösterisi esnasında 2 uçak çarpıştı, 2 pilot öldü
ABD'de hava gösterisi esnasında 2 uçak çarpıştı, 2 pilot öldü
21 0
Kamuda tek tip mesai uygulaması bugün başladı
Kamuda tek tip mesai uygulaması bugün başladı
24 0
banner964

Kortlarda LŞK Cup tamamlandı

banner476

banner974
Kortlarda LŞK Cup tamamlandı
banner971
Kıbrıs Türk Fenis Federasyonu ile Lefkoşa Şehir Kulübü’nün organize ettiği LŞK Cup tamamlandı.
İki hafta süren  turnuva 8, 9, 10, 12, 13, 14 ve 16 yaş kategorilerinde oynandı.
Turnuva sonucunda dereceye girenler şöyle:
8 yaş A grubu 1. si NİYAZİ AKÇIN 
8 yaş A grubu 2. si SARP ASTAN 
8 yaş A grubu yarı finalist DERAN ÖZGÖRAY DORUK VURUR 
8 yaş A grubu çeyrek finalist KUTSAL İYİKAL  HAZAL ANADOL 
8 yaş Alt Grup A grubu 1. si MİKHAİL ZONOV 
8 yaş Alt Grup  A grubu 2. si DENİZ ÇAĞANSEL 
8 yaş B grubu 1. si HASAN AREN ÇAKARTAŞ 
8 yaş B grubu 2. si BORA RAMİZ 
8 yaş B grubu yarı finalist MASAL NALBANTOĞLU  KARAN KARAKAŞLI 
8 yaş B grubu çeyrek finalist BARTU SADIKOĞLU  KEREM BEHLÜL 
8 yaş Alt Grup B grubu 1. si ÇAĞER EMİNE GÜNSER 
8 yaş Alt Grup  B grubu 2. si SELİN ÜNLÜER 
9 yaş erkek 1. si HASAN AREN ÇAKARTAŞ 
9 yaş erkek 2. si AREN MUSTAFA İNAN 
9 yaş erkek yarı finalist KARAN KARAKAŞLI  EMRE ÇERKEZ 
9 yaş erkek çeyrek finalist KAAN TÜZÜNKAN  ÇINAR TÜZÜNKAN  SARP ASTAN  NİYAZİ AKÇIN 
10 yaş erkek 1. si OSMAN AREN BAŞARAN 
10 yaş erkek 2. si TANIL İŞGÜZAR 
10 yaş erkek yarı finalist EMRE ALEKS KURAL  POYRAZ VURAL 
10 yaş erkek çeyrek finalist TOPRAK İŞGÜZAR  ALEXANDR KONEV 
12 yaş kız 1.si ENRA ÇAKARTAŞ 
12 yaş kız 2.si VERA GAZİ 
12 yaş erkek 1.si BARAN BAŞARAN 
12 yaş erkek 2.si DENİZ HÜSEYİN ÖNEN 
12 yaş çift erkekler 1.si DENİZ HÜSEYİN ÖNEN BARAN BAŞARAN 
12 yaş çift erkekler 2.si SAİD ZEKİ AVCI KIVANÇ ÖZTUĞ
14 yaş kız 1.si ALMİRA AKŞAHİN 
14 yaş kız 2.si SEVİNÇ OĞAN 
14 yaş erkek 1.si RÜZGAR VURAL 
14 yaş erkek 2.si ASIM ARAS ASTAN 
16 yaş erkek 1.si TOPRAK BERKOL 
16 yaş erkek 2.si AKAY ALİ SAĞKANAT 
16 yaş kız 1.si KAYRA YÜCEER 
16 yaş kız 2.si SAHİL ECE YEREBAKAN 
13+ erkek 1.si TURGAY VURAL HIDIROĞLU
13+ erkek 2.si TOPRAK BERKOL 
13+ kadın 1.si ŞENGÜL TİLKİ
13+ kadın 2.si KAYRA YÜCEER
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.