Kortlarda LŞK Cup tamamlandı

8 yaş A grubu 1. si NİYAZİ AKÇIN 8 yaş A grubu 2. si SARP ASTAN 8 yaş A grubu yarı finalist DERAN ÖZGÖRAY DORUK VURUR 8 yaş A grubu çeyrek finalist KUTSAL İYİKAL HAZAL ANADOL 8 yaş Alt Grup A grubu 1. si MİKHAİL ZONOV 8 yaş Alt Grup A grubu 2. si DENİZ ÇAĞANSEL 8 yaş B grubu 1. si HASAN AREN ÇAKARTAŞ 8 yaş B grubu 2. si BORA RAMİZ 8 yaş B grubu yarı finalist MASAL NALBANTOĞLU KARAN KARAKAŞLI 8 yaş B grubu çeyrek finalist BARTU SADIKOĞLU KEREM BEHLÜL 8 yaş Alt Grup B grubu 1. si ÇAĞER EMİNE GÜNSER 8 yaş Alt Grup B grubu 2. si SELİN ÜNLÜER 9 yaş erkek 1. si HASAN AREN ÇAKARTAŞ 9 yaş erkek 2. si AREN MUSTAFA İNAN 9 yaş erkek yarı finalist KARAN KARAKAŞLI EMRE ÇERKEZ 9 yaş erkek çeyrek finalist KAAN TÜZÜNKAN ÇINAR TÜZÜNKAN SARP ASTAN NİYAZİ AKÇIN 10 yaş erkek 1. si OSMAN AREN BAŞARAN 10 yaş erkek 2. si TANIL İŞGÜZAR 10 yaş erkek yarı finalist EMRE ALEKS KURAL POYRAZ VURAL 10 yaş erkek çeyrek finalist TOPRAK İŞGÜZAR ALEXANDR KONEV 12 yaş kız 1.si ENRA ÇAKARTAŞ 12 yaş kız 2.si VERA GAZİ 12 yaş erkek 1.si BARAN BAŞARAN 12 yaş erkek 2.si DENİZ HÜSEYİN ÖNEN 12 yaş çift erkekler 1.si DENİZ HÜSEYİN ÖNEN BARAN BAŞARAN 12 yaş çift erkekler 2.si SAİD ZEKİ AVCI KIVANÇ ÖZTUĞ 14 yaş kız 1.si ALMİRA AKŞAHİN 14 yaş kız 2.si SEVİNÇ OĞAN 14 yaş erkek 1.si RÜZGAR VURAL 14 yaş erkek 2.si ASIM ARAS ASTAN 16 yaş erkek 1.si TOPRAK BERKOL 16 yaş erkek 2.si AKAY ALİ SAĞKANAT 16 yaş kız 1.si KAYRA YÜCEER 16 yaş kız 2.si SAHİL ECE YEREBAKAN 13+ erkek 1.si TURGAY VURAL HIDIROĞLU 13+ erkek 2.si TOPRAK BERKOL 13+ kadın 1.si ŞENGÜL TİLKİ 13+ kadın 2.si KAYRA YÜCEER

Kıbrıs Türk Fenis Federasyonu ile Lefkoşa Şehir Kulübü’nün organize ettiği LŞK Cup tamamlandı.İki hafta süren turnuva 8, 9, 10, 12, 13, 14 ve 16 yaş kategorilerinde oynandı.Turnuva sonucunda dereceye girenler şöyle: