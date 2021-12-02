Kortlarda Cumhurbaşkanlığı Kupası GAÜ’nün

KKTC Cumhurbaşkanlığı Kupası, 2021 Tenis Ligini 1. ve 2. sırada tamamlayan Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü (GMBTK) ile Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) arasında KKTF kortlarında oynandı.
Cumhurbaşkanlığı Kupasını çekişmeli ve zevkli maçların sonunda 5 – 2’lik skor ile kazanan Girne Amerikan Üniversitesi oldu.
Karşılaşmaların ardından gerçekleşen kupa töreninde GAÜ takımına Şampiyonluk Kupası KKTC Cumhurbaşkanı Ersin TATAR tarafından verildi.
TEK ERKEKLER
CEMAL KONUKLU 0/6 – 0/6 KEMAL TÜRKER
BATUR EVRE 7/5 – 7/5 İBRAHİM AĞUN
TEK KADINLAR
NADİR ÇINARLILI 3/6 – 2/6 OKSANA PİDDUBNA
ELÇİN ÖZBİLEN 3/6 – 5/7 AZRA YALKIÇ
ÇİFT ERKEKLER
Mehmet Sonat / Mustafa Ülker 4/6 - 6/7 İbrahim Ağun / Ahmed Muhammed
ÇİFT KADINLAR
Nadir Çınarlılı / Sahil Yerebakan 0/6 – 0/6 Oksana Piddubna / Azra Yalkıç
KARIŞIK ÇİFTLER
Toprak Altuntaş / Sahil Yerebakan 6/0 – 6/0 İbrahim Arabacı / Selin Önal
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