Kortlarda Cumhurbaşkanlığı Kupası GAÜ’nün

KKTC Cumhurbaşkanlığı Kupası, 2021 Tenis Ligini 1. ve 2. sırada tamamlayan Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü (GMBTK) ile Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) arasında KKTF kortlarında oynandı.

Cumhurbaşkanlığı Kupasını çekişmeli ve zevkli maçların sonunda 5 – 2’lik skor ile kazanan Girne Amerikan Üniversitesi oldu.

Karşılaşmaların ardından gerçekleşen kupa töreninde GAÜ takımına Şampiyonluk Kupası KKTC Cumhurbaşkanı Ersin TATAR tarafından verildi.

TEK ERKEKLER

CEMAL KONUKLU 0/6 – 0/6 KEMAL TÜRKER

BATUR EVRE 7/5 – 7/5 İBRAHİM AĞUN

TEK KADINLAR

NADİR ÇINARLILI 3/6 – 2/6 OKSANA PİDDUBNA

ELÇİN ÖZBİLEN 3/6 – 5/7 AZRA YALKIÇ

ÇİFT ERKEKLER

Mehmet Sonat / Mustafa Ülker 4/6 - 6/7 İbrahim Ağun / Ahmed Muhammed

ÇİFT KADINLAR

Nadir Çınarlılı / Sahil Yerebakan 0/6 – 0/6 Oksana Piddubna / Azra Yalkıç

KARIŞIK ÇİFTLER

Toprak Altuntaş / Sahil Yerebakan 6/0 – 6/0 İbrahim Arabacı / Selin Önal

