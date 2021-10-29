KKTF kortlarında mücadele sürüyor

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) ile Pakan Spor Kulübü Derneği tarafından düzenlenen Ekrem Yeşilada Anı Turnuvası ile HD Otomasyon Cup, KKTF kortlarında devam ediyor.
Kategorilerde oynanan günün karşılaşmaları ile heyecan devam ediyor. Oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle;
30+ ÇİFT KADINLAR ROUND RUBİN
İPEK ÖZSEV / İPEK CİVİSİLLİ – DEMET ONURLU / İREM İLERİCİ 4-6 1-6
Sinem Sayar Ercantan / Özlem Uçkaç Boranhan – Sevşen Dandana Özerce/Nina Ratib 6-1 6-1
30+ KARIŞIK ÇİFTLER ÇEYREK FİNAL
Özlem Uçkaç Boranhan / Nurses Irgare – İpek Özsev / Necat Yüksel 6-2 5-7 14-12
40+ ERKEK YARI FİNAL
BURAK GAZİ – İZZET KNAGA 6-0 6-1
SERCAN EROZAN – NURSES IRGARE 6-0 6-2
50+ ERKEK ROUND RUBİN
ÜNVER BEDEVİ – CHRİSTOPHE DELERCE 2-6 1-4
TENİSE HOŞGELDİN ERKEKLER ÇEYREK FİNAL
MERT İNAL – HİLMİ DAMDELEN 6-2 6-1
ALİ TÜZEL – LEVENT AKAN CERİT 6-2 6-3
URAZ ŞENTÜRK – MEHMET CİVİSİLLİ 6-0 6-1
SERKAN MESUTOĞLU – RAUF KÜRŞAD 3-6 4-6
TENİSE HOŞGELDİN KADINLAR YARI FİNAL
NEZİRE SAYAR ÇELİK – AYŞE GÜNERMAN ÖZILGAZ 2-6 1-6
MAVİ ÖZERSAY – GÜLDEN KASAP 6-2 6-0
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