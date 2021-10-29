KKTF kortlarında mücadele sürüyor

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) ile Pakan Spor Kulübü Derneği tarafından düzenlenen Ekrem Yeşilada Anı Turnuvası ile HD Otomasyon Cup, KKTF kortlarında devam ediyor.

Kategorilerde oynanan günün karşılaşmaları ile heyecan devam ediyor. Oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle;

30+ ÇİFT KADINLAR ROUND RUBİN

İPEK ÖZSEV / İPEK CİVİSİLLİ – DEMET ONURLU / İREM İLERİCİ 4-6 1-6

Sinem Sayar Ercantan / Özlem Uçkaç Boranhan – Sevşen Dandana Özerce/Nina Ratib 6-1 6-1

30+ KARIŞIK ÇİFTLER ÇEYREK FİNAL

Özlem Uçkaç Boranhan / Nurses Irgare – İpek Özsev / Necat Yüksel 6-2 5-7 14-12

40+ ERKEK YARI FİNAL

BURAK GAZİ – İZZET KNAGA 6-0 6-1

SERCAN EROZAN – NURSES IRGARE 6-0 6-2

50+ ERKEK ROUND RUBİN

ÜNVER BEDEVİ – CHRİSTOPHE DELERCE 2-6 1-4

TENİSE HOŞGELDİN ERKEKLER ÇEYREK FİNAL

MERT İNAL – HİLMİ DAMDELEN 6-2 6-1

ALİ TÜZEL – LEVENT AKAN CERİT 6-2 6-3

URAZ ŞENTÜRK – MEHMET CİVİSİLLİ 6-0 6-1

SERKAN MESUTOĞLU – RAUF KÜRŞAD 3-6 4-6

TENİSE HOŞGELDİN KADINLAR YARI FİNAL

NEZİRE SAYAR ÇELİK – AYŞE GÜNERMAN ÖZILGAZ 2-6 1-6

MAVİ ÖZERSAY – GÜLDEN KASAP 6-2 6-0

