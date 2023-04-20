Head&Shoulders Cup tamamlandı

Tenis Federasyonu ile Girne Belediyesi Tenis Kulübü tarafından düzenlenen HEAD & SHOULDERS CUP 9-10-12-14-16 yaş ve 13+ Büyükler kategorilerinde oynanan zevkli ve çekişmeli final karşılaşmaları ardından düzenlenen kupa töreni ile Girne Belediyesi Tenis Kulübü tesislerinde sona erdi. HEAD & SHOULDERS CUP da oynanan final maçlarında alınan sonuçlar ile kategorilerde oluşan sıralamalar şöyle;
14 YAŞ KIZLAR FİNAL
Girne Umut Yerebakan - Almira Akşahin 6/7 1/6
14 YAŞ ERKEKLER FİNAL
Enver Ada Gençel - Kaya Halkseven 6/2 6/0
13+ BÜYÜK KADINLAR FİNAL
OksanaPıddubna - Şengül Tilki 5/7 3/6
13+ BÜYÜK ERKEKLER FİNAL
DjamalMokhamedAkhmed - KaanDönmez 6/1 6/1
HEAD & SHOULDERS CUP 2023 SIRALAMALARI
8 YAŞLAR:
1.Karan Karakaşlı
2.Hasan ArenÇakartaş
9 YAŞ KIZLAR:
1.Hera Türcan
2.Manıa Bagherı
9 YAŞ ERKEKLER:
1.Aren Yumurtacıoğlu
2.Alexandr Konev
10 YAŞ KIZLAR:
1.Anastasııa Elshına
2.Hera Türcan
10 YAŞ ERKEKLER:
1.Poyraz Vural
2.Emre Aleks Kural
12 YAŞ KIZLAR:
1.Girne Umut Yerebakan
2.Vera Gazi
12 YAŞ ERKEKLER:
1.Baran Başaran
2.Deniz Hüseyin Önen
14 YAŞ KIZLAR:
1.Almira Akşahin
2.Girne Umut Yerebakan
14 YAŞ ERKEKLER:
1.Enver Ada Gençel
2.Kaya Halkseven
16 YAŞ KIZLAR:
1.Ekin Karasu
2.Sahil Ece Yerebakan
16 YAŞ ERKEKLER:
1.Toprak Berkol
2.Konstantin Kan
13+ KADINLAR:
1.Şengül Tilki
2.Oksana Pıddubna
13+ ERKEKLER:
1.Djamal MokhamedAkhmed
2.Kaan Dönmez
Tenis Federasyonu ile Girne Belediyesi Tenis Kulübü tarafından düzenlenen HEAD & SHOULDERS CUP 9-10-12-14-16 yaş ve 13+ Büyükler kategorilerinde oynanan zevkli ve çekişmeli final karşılaşmaları ardından düzenlenen kupa töreni ile Girne Belediyesi Tenis Kulübü tesislerinde sona erdi. HEAD & SHOULDERS CUP da oynanan final maçlarında alınan sonuçlar ile kategorilerde oluşan sıralamalar şöyle;