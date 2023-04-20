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Head&Shoulders Cup tamamlandı

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Head&Shoulders Cup tamamlandı
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Tenis Federasyonu ile Girne Belediyesi Tenis Kulübü tarafından düzenlenen HEAD & SHOULDERS CUP 9-10-12-14-16 yaş ve 13+ Büyükler kategorilerinde oynanan zevkli ve çekişmeli final karşılaşmaları ardından düzenlenen kupa töreni ile Girne Belediyesi Tenis Kulübü tesislerinde sona erdi. HEAD & SHOULDERS CUP da oynanan final maçlarında alınan sonuçlar ile kategorilerde oluşan sıralamalar şöyle; 
 
14 YAŞ KIZLAR FİNAL
Girne Umut Yerebakan - Almira Akşahin          6/7 1/6
14 YAŞ ERKEKLER FİNAL
Enver Ada Gençel - Kaya Halkseven                  6/2 6/0
13+ BÜYÜK KADINLAR FİNAL
OksanaPıddubna - Şengül Tilki                          5/7 3/6
13+ BÜYÜK ERKEKLER  FİNAL
DjamalMokhamedAkhmed - KaanDönmez        6/1 6/1
HEAD & SHOULDERS CUP 2023 SIRALAMALARI
8 YAŞLAR:
1.Karan Karakaşlı
2.Hasan ArenÇakartaş
9 YAŞ KIZLAR:
1.Hera Türcan
2.Manıa Bagherı
9 YAŞ ERKEKLER:
1.Aren Yumurtacıoğlu
2.Alexandr Konev
10 YAŞ KIZLAR:
1.Anastasııa Elshına
2.Hera Türcan
10 YAŞ ERKEKLER:
1.Poyraz Vural
2.Emre Aleks Kural
12 YAŞ KIZLAR:
1.Girne Umut Yerebakan
2.Vera Gazi
12 YAŞ ERKEKLER:
1.Baran Başaran
2.Deniz Hüseyin Önen
14 YAŞ KIZLAR:
1.Almira Akşahin
2.Girne Umut Yerebakan
14 YAŞ ERKEKLER:
1.Enver Ada Gençel
2.Kaya Halkseven
16 YAŞ KIZLAR:
1.Ekin Karasu
2.Sahil Ece Yerebakan
16 YAŞ ERKEKLER:
1.Toprak Berkol
2.Konstantin Kan
13+ KADINLAR:
1.Şengül Tilki
2.Oksana Pıddubna
13+  ERKEKLER:
1.Djamal MokhamedAkhmed
2.Kaan Dönmez
 

Etiketler; #Head&Shoulders Cup #Tenis Federasyonu
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