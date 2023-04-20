Head&Shoulders Cup tamamlandı

Tenis Federasyonu ile Girne Belediyesi Tenis Kulübü tarafından düzenlenen HEAD & SHOULDERS CUP 9-10-12-14-16 yaş ve 13+ Büyükler kategorilerinde oynanan zevkli ve çekişmeli final karşılaşmaları ardından düzenlenen kupa töreni ile Girne Belediyesi Tenis Kulübü tesislerinde sona erdi. HEAD & SHOULDERS CUP da oynanan final maçlarında alınan sonuçlar ile kategorilerde oluşan sıralamalar şöyle;



14 YAŞ KIZLAR FİNAL

Girne Umut Yerebakan - Almira Akşahin 6/7 1/6

14 YAŞ ERKEKLER FİNAL

Enver Ada Gençel - Kaya Halkseven 6/2 6/0

13+ BÜYÜK KADINLAR FİNAL

OksanaPıddubna - Şengül Tilki 5/7 3/6

13+ BÜYÜK ERKEKLER FİNAL

DjamalMokhamedAkhmed - KaanDönmez 6/1 6/1

HEAD & SHOULDERS CUP 2023 SIRALAMALARI

8 YAŞLAR:

1.Karan Karakaşlı

2.Hasan ArenÇakartaş

9 YAŞ KIZLAR:

1.Hera Türcan

2.Manıa Bagherı

9 YAŞ ERKEKLER:

1.Aren Yumurtacıoğlu

2.Alexandr Konev

10 YAŞ KIZLAR:

1.Anastasııa Elshına

2.Hera Türcan

10 YAŞ ERKEKLER:

1.Poyraz Vural

2.Emre Aleks Kural

12 YAŞ KIZLAR:

1.Girne Umut Yerebakan

2.Vera Gazi

12 YAŞ ERKEKLER:

1.Baran Başaran

2.Deniz Hüseyin Önen

14 YAŞ KIZLAR :

1.Almira Akşahin

2.Girne Umut Yerebakan

14 YAŞ ERKEKLER:

1.Enver Ada Gençel

2.Kaya Halkseven

16 YAŞ KIZLAR:

1.Ekin Karasu

2.Sahil Ece Yerebakan

16 YAŞ ERKEKLER:

1.Toprak Berkol

2.Konstantin Kan

13+ KADINLAR:

1.Şengül Tilki

2.Oksana Pıddubna

13+ ERKEKLER:

1.Djamal MokhamedAkhmed

2.Kaan Dönmez

