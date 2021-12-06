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Gençler Ligi heyecanı sürüyor

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Gençler Ligi heyecanı sürüyor
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Masa Tenisi Gençler Ligi’nde ikinci hafta karşılaşmaları oynandı. Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu’nda Genç Liglerine, geçtiğimiz hafta sonu oynanan maçlarla devam edildi.
Seyir zevki yüksek ve oldukça çekişmeli karşılaşmalara sahne olan ikinci hafta mücadelelerinin ardından takımların aldığı sonuçlar ve puan durumu şöyle;
Genç Erkekler
3.Ayak
Akdeniz SB 3-0 Lefke Avrupa Üni.
Karşıyaka Ert. Dumlupınar
ARUCAD Anka 0-3 Bekiroğulları
4.Ayak
Akdeniz SB 2-3 Karşıyaka
Lefke Avrupa Üni. 0-3 Bekiroğulları
ARUCAD Anka Ert. Dumlupınar
Genç Kızlar
1.Ayak
Karşıyaka Ert. Küçük Kaymaklı
ARUCAD ANKA Ert. Dumlupınar
2.Ayak
Karşıyaka Ert. Dumlupınar  
ARUCAD ANKA 3-2 Küçük Kaymaklı  
2021-2022 Sezonu Genç Erkekler Ligi Puan Durumu
  Takım O G M Puan
1. ASB 5 4 1 9
2. Bekiroğulları 5 4 1 9
3. Karşıyaka 4 3 1 7
4. LAÜ 5 1 4 6
5. ARUCAD Anka 4 1 3 5
6. Dumlupınar 3 0 3 3
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