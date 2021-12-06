Gençler Ligi heyecanı sürüyor

Akdeniz SB 3-0 Lefke Avrupa Üni. Karşıyaka Ert. Dumlupınar ARUCAD Anka 0-3 Bekiroğulları

Akdeniz SB 2-3 Karşıyaka Lefke Avrupa Üni. 0-3 Bekiroğulları ARUCAD Anka Ert. Dumlupınar

Karşıyaka Ert. Küçük Kaymaklı ARUCAD ANKA Ert. Dumlupınar

Karşıyaka Ert. Dumlupınar ARUCAD ANKA 3-2 Küçük Kaymaklı 2021-2022 Sezonu Genç Erkekler Ligi Puan Durumu Takım O G M Puan 1. ASB 5 4 1 9 2. Bekiroğulları 5 4 1 9 3. Karşıyaka 4 3 1 7 4. LAÜ 5 1 4 6 5. ARUCAD Anka 4 1 3 5 6. Dumlupınar 3 0 3 3

Masa Tenisi Gençler Ligi’nde ikinci hafta karşılaşmaları oynandı. Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu’nda Genç Liglerine, geçtiğimiz hafta sonu oynanan maçlarla devam edildi.Seyir zevki yüksek ve oldukça çekişmeli karşılaşmalara sahne olan ikinci hafta mücadelelerinin ardından takımların aldığı sonuçlar ve puan durumu şöyle;Genç Erkekler3.Ayak4.AyakGenç Kızlar1.Ayak2.Ayak