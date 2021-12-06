Gençler Ligi heyecanı sürüyor

Seyir zevki yüksek ve oldukça çekişmeli karşılaşmalara sahne olan ikinci hafta mücadelelerinin ardından takımların aldığı sonuçlar ve puan durumu şöyle;
Genç Erkekler
3.Ayak
|Akdeniz SB
|3-0
|Lefke Avrupa Üni.
|Karşıyaka
|Ert.
|Dumlupınar
|ARUCAD Anka
|0-3
|Bekiroğulları
|Akdeniz SB
|2-3
|Karşıyaka
|Lefke Avrupa Üni.
|0-3
|Bekiroğulları
|ARUCAD Anka
|Ert.
|Dumlupınar
1.Ayak
|Karşıyaka
|Ert.
|Küçük Kaymaklı
|ARUCAD ANKA
|Ert.
|Dumlupınar
|Karşıyaka
|Ert.
|Dumlupınar
|ARUCAD ANKA
|3-2
|Küçük Kaymaklı
|2021-2022 Sezonu Genç Erkekler Ligi Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|M
|Puan
|1.
|ASB
|5
|4
|1
|9
|2.
|Bekiroğulları
|5
|4
|1
|9
|3.
|Karşıyaka
|4
|3
|1
|7
|4.
|LAÜ
|5
|1
|4
|6
|5.
|ARUCAD Anka
|4
|1
|3
|5
|6.
|Dumlupınar
|3
|0
|3
|3