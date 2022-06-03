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Genç raketler Türkiye’de 12 yaş milli takım belirleme turnuvasında

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Genç raketler Türkiye’de 12 yaş milli takım belirleme turnuvasında
Türkiye Tenis Federasyonu tarafından 06 Haziran 2022 tarihinde İstanbul da gerçekleşecek 12 Yaş Milli Takım Belirleme Turnuvasına Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu sporcularından 1 kız ve 1 erkek oyuncu 12 Yaş Milli Takım Belirleme Turnuvasına wildcard ile ana tablodan katılacak.
Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü oyuncuları 12 yaş kızlarda Girne Umut Yerebakan, 12 yaş erkeklerde ise Bekir Devran Esendağlı12 Yaş Milli Takım Belirleme Turnuvasına katılmaya hak kazanan sporcular oldu. 
 
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