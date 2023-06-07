Genç raketler Türkiye Milli Takım Belirleme Turnuvalarında

Türkiye Tenis Federasyonu tarafından düzenlenen 12-14-16 yaş Milli Takım Belirleme Turnuvalarında KKTF sporcuları ve antrenörleri de yer alıyor.
12 Yaş Milli Takım Belirleme Turnuvası 19-23 Haziran 2023 tarihleri arasında İstanbul da gerçekleşecek turnuvaya Girne Umut Yerebakan ve Bekir Devran Esendağlı ile antrenörleri Mustafa Ülker katılıyor.
14 Yaş Milli Takım Belirleme Turnuvası 07-11 Haziran 2023 tarihleri arasında Adana da gerçekleşecek turnuvaya Almira Akşahin ve Enver Ada Gencel ile antrenörleri Fahri Pakan katılıyor.
Öte yandan 16 Yaş Milli Takım Belirleme Turnuvası 07-11 Haziran 2023 tarihleri arasında İstanbul da gerçekleşecek turnuvada Ekin Karasu ve Aras Çelik ile antrenörleri Mustafa Zorba KKTF kafilesinde yer alıyorlar.
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