Gazioğlu:Turnuva, sporcuların motivasyonlarını artırdı

Dünya Oto Cup turnuvası sonrasında Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu başkanı Hasan Gazioğlu bir teşekkür açıklaması yaparken, katkı koyan herkese teşekkür etti. Hasan Gazioğlu turnuvanın, sporcuların müsabaka ihtiyacını giderip, motivasyonlarını artırdığına vurgu yaptı

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) tarafından organize edilen Dünya Oto Cup turnuvası başarıyla tamamlanmıştı.

KKTF tesislerinde seyircisiz olarak oynanmasına rağmen keyifli ve çekişmeli maçların oynandığı Dünya Oto Cup turnuvası sonrasında Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu başkanı Hasan Gazioğlu bir teşekkür açıklaması yaptı. Hasan Gazioğlu’nun açıklaması şöyle:

“Alnımızın akıyla bir turnuvamızın dahasonuna geldik. Her şeyin olumsuz olduğu bu dönemde bizleri kırmayarak, ana sponsorluğumuzu üstlenen Dünya Oto ailesine çok teşekkür ederim. Geçmişte olduğu gibi Serde Debreli Atatüzün, Hasan Yıldıray Debreli ve Simge Debreli kardeşleri de bundan sonraki dönemde kortlarda da görmek isterim.

Basınımız güzel haberleriyle turnuva boyunca yanımızda oldu ve bizlere desteklerini verdiler. Tüm basın camiamıza çok teşekkür ederim.

Dünya Oto Cup turnuvasınayoğun katılım oldu.Tüm kategorilerde katılım rakamları bizlere yaptığımızın ne kadar doğru olduğunu gösterdi. Turnuva sonunda sosyal medya aracılığı ile birçok aile ve sporcu bizlere teşekkürlerini iletti.

Hepsine ben teşekkür etmek istiyorum. Çünkü pandemiönlemlerimize saygı gösterip, sorunsuz bir turnuva oynatmamızı sağladılar. Sporcularımızın müsabaka ihtiyacı vardı. Bu turnuva ile bunu giderip, motivasyonlarını artırdık. Yeni açtığımız kategori olan “Tenise Hoşgeldin” kategorisi de bizim için ayrı bir mutluluk oldu.

Birçok farklı spor alanında başarı gösteren ülkemizin önde gelen sporcularını, bu kez de tenis kortlarında görmenin onurunu yaşadık. Mücadele eden tüm sporcularımıza,onları turnuvaya hazırlayan antrenör ve kulüplerimize, usanmadan bıkmadan destek olan ailelerimize teşekkür eder, başarılı olan sporcularımızı yürekten kutlarım.

Bu kadar yoğun katılımla gerçekleşen ve sorunsuz tamamlanan turnuvanın en büyük teşekkürü tabii ki, başhakemimiz, görev alan hakemlerimiz, idari amirimiz ve saha bakıcımızındır. Bu süreci kusursuz götürdüler.

Yine bu turnuva da bir ilki yaşadık. KKTF WEB TV yayında oldu. Sercan Erozan ve Mustafa Ülker, bilgi yarışması sonrası Web TV olayını daha da geliştirerek hayata geçirdiler. Tabii ki güzel olaylara, güzel insanlar da duyarsız kalmıyor. Tahir Ozbilen Web TV’mize katkı yaparak, 2 adet kamerayı federasyonumuza hediye ederek maçların canlı yayınlanmasına katkı koydu. Kendisine ve Web TV ekibine de bu güzel organizasyon için çok teşekkür ederim. Canlı yayınlarımız boyunca her aradığımızda, internet hızımızı yükselten Nethouse’dan Emre Debreli’ye de çok teşekkür ederim.

Yine bu turnuva boyunca yönetim kurulu olarak 2 fire ile olsa da bizler de sahadaydık. Yönetim kurulunda olan tüm arkadaşlarıma da oluşmuş olan bu ekip çalışması için çok teşekkür ederim. Katkı koyan herkese tekrardan çok çok teşekkür ederim.Gelecek turnuvamız Mağusa’da, bir sonraki turnuvamız ise Girne'de olacak.”

