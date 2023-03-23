Ekrem Yeşilada Anı Turnuvasında Yarı Final zamanı

Ekrem Yeşilada Anı Turnuvası kategorilerde oynanan zevkli ve çekişmeli yarı final maçlar ile devam ediyor. Ekrem Yeşilada Anı Turnuvası’nda 14 yaş ve 13+Büyükler kategorilerinde oynanan yarı final maçlarında alınan sonuçlar şöyle;
14 YAŞ KIZLAR – YARI FİNAL
Almira Akşahin - Sevinç Oğan 6/1 6/1
Vera Gazi – Girne Umut Yerebakan 3/6 4/6
14 YAŞ ERKEKLER – YARIK FİNAL
Hasan Aras Duman – Enver Ada Gencel 0/6 3/6
Kaya Halkseven – Asım Aras Astan 6/3 6/0
13+ KADINLAR – YARI FİNAL
Nadir Çınarlılı - Özay Barutcu 1/6 6/1 6/3
Kayra Yüceer – Şengül Tilki 4/6 3/6
13+ ERKEKLER – YARI FİNAL
Konstantın Kan - Toprak Berkol 1/6 1/6
Aras Çelik - Turgay Vural Hıdıroğlu 2/6 2/6
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