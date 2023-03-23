Ekrem Yeşilada Anı Turnuvasında Yarı Final zamanı

Ekrem Yeşilada Anı Turnuvası kategorilerde oynanan zevkli ve çekişmeli yarı final maçlar ile devam ediyor. Ekrem Yeşilada Anı Turnuvası’nda 14 yaş ve 13+Büyükler kategorilerinde oynanan yarı final maçlarında alınan sonuçlar şöyle;14 YAŞ KIZLAR – YARI FİNALAlmira Akşahin - Sevinç Oğan 6/1 6/1Vera Gazi – Girne Umut Yerebakan 3/6 4/614 YAŞ ERKEKLER – YARIK FİNALHasan Aras Duman – Enver Ada Gencel 0/6 3/6Kaya Halkseven – Asım Aras Astan 6/3 6/013+ KADINLAR – YARI FİNALNadir Çınarlılı - Özay Barutcu 1/6 6/1 6/3Kayra Yüceer – Şengül Tilki 4/6 3/6Konstantın Kan - Toprak Berkol 1/6 1/6Aras Çelik - Turgay Vural Hıdıroğlu 2/6 2/6