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Ekrem Yeşilada Anı Turnuvasında Yarı Final zamanı

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Ekrem Yeşilada Anı Turnuvasında Yarı Final zamanı
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Ekrem Yeşilada Anı Turnuvası kategorilerde oynanan zevkli ve çekişmeli yarı final maçlar ile devam ediyor. Ekrem Yeşilada Anı Turnuvası’nda 14 yaş ve 13+Büyükler kategorilerinde oynanan yarı final maçlarında alınan sonuçlar şöyle;
14 YAŞ KIZLAR – YARI FİNAL
Almira Akşahin  - Sevinç Oğan                               6/1 6/1
Vera Gazi – Girne Umut Yerebakan                        3/6  4/6
14 YAŞ ERKEKLER – YARIK FİNAL                  
Hasan Aras Duman – Enver Ada Gencel               0/6 3/6                 
Kaya Halkseven – Asım Aras Astan                       6/3 6/0
13+ KADINLAR – YARI FİNAL
Nadir Çınarlılı - Özay Barutcu                                 1/6 6/1 6/3
Kayra Yüceer – Şengül Tilki  4/6 3/6
13+ ERKEKLER – YARI FİNAL
Konstantın Kan - Toprak Berkol                              1/6 1/6
Aras Çelik - Turgay Vural Hıdıroğlu                        2/6 2/6
 
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