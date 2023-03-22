Ekrem Yeşilada Anı Turnuvasında gençler kortlarda

Ekrem Yeşilada Anı Turnuvası KKTF kortlarında zevkli ve çekişmeli maçlar ile mücadeleler devam ediyor. EKREM YEŞİLADA ANI TURNUVASI 12-16 yaş kategorilerde oynanan final maçları ve diğer kategorilerde oynanan günün maçlarında alınan sonuçlar şöyle;
12 YAŞ KIZLAR – Final
Beren Başaran - Girne Umut Yerebakan 0/6 0/6
12 YAŞ ERKEKLER – Final
Baran Başaran - Deniz Hüseyin 6/1 6/0
14 YAŞ KIZLAR – 1. Raund
Emine Karagözlü – Serin Yeşilada 6/1 6/3
Safiya Akhmetova – Deniz Abdullahoğlu 2/6 2/6
Almira Akşahin – Nehir Gürses 6/1 6/0
Sevinç Oğan – Dinara Yorgancı 6/4 3/6 6/1
Servet Tel – Beren Başaran 6/7 2/6
16 YAŞ KIZLAR – Final
Nadir Çınarlılı – Ekin Karasu 7/5 7/5
16 YAŞ ERKEKLER – Final
Bora Erin - Akay Ali Sağkanat 6/3 6/4
13+ Kadınlar – Çeyrek Final
Kayra Yüceer – Sahil Ece Yerebakan 6/1 6/1
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