Ekrem Yeşilada Anı Turnuvasında gençler kortlarda

Ekrem Yeşilada Anı Turnuvası KKTF kortlarında zevkli ve çekişmeli maçlar ile mücadeleler devam ediyor. EKREM YEŞİLADA ANI TURNUVASI 12-16 yaş kategorilerde oynanan final maçları ve diğer kategorilerde oynanan günün maçlarında alınan sonuçlar şöyle;

12 YAŞ KIZLAR – Final

Beren Başaran - Girne Umut Yerebakan 0/6 0/6

12 YAŞ ERKEKLER – Final

Baran Başaran - Deniz Hüseyin 6/1 6/0



14 YAŞ KIZLAR – 1. Raund

Emine Karagözlü – Serin Yeşilada 6/1 6/3

Safiya Akhmetova – Deniz Abdullahoğlu 2/6 2/6

Almira Akşahin – Nehir Gürses 6/1 6/0

Sevinç Oğan – Dinara Yorgancı 6/4 3/6 6/1

Servet Tel – Beren Başaran 6/7 2/6



16 YAŞ KIZLAR – Final

Nadir Çınarlılı – Ekin Karasu 7/5 7/5

16 YAŞ ERKEKLER – Final

Bora Erin - Akay Ali Sağkanat 6/3 6/4



13+ Kadınlar – Çeyrek Final

Kayra Yüceer – Sahil Ece Yerebakan 6/1 6/1

