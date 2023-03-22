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Ekrem Yeşilada Anı Turnuvasında gençler kortlarda

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Ekrem Yeşilada Anı Turnuvasında gençler kortlarda
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Ekrem Yeşilada Anı Turnuvası KKTF kortlarında zevkli ve çekişmeli maçlar ile mücadeleler devam ediyor. EKREM YEŞİLADA ANI TURNUVASI 12-16 yaş kategorilerde oynanan final maçları ve diğer kategorilerde oynanan günün maçlarında alınan sonuçlar şöyle;
12 YAŞ KIZLAR – Final
Beren Başaran - Girne Umut Yerebakan              0/6 0/6
12 YAŞ ERKEKLER – Final                    
Baran Başaran - Deniz Hüseyin                            6/1 6/0                  
 
14 YAŞ KIZLAR – 1. Raund
Emine Karagözlü – Serin Yeşilada                       6/1 6/3     
Safiya Akhmetova – Deniz Abdullahoğlu            2/6 2/6
Almira Akşahin – Nehir Gürses                            6/1 6/0
Sevinç Oğan – Dinara Yorgancı                            6/4 3/6 6/1
Servet Tel – Beren Başaran                 6/7  2/6      
 
16 YAŞ KIZLAR – Final
Nadir Çınarlılı – Ekin Karasu                                7/5 7/5
16 YAŞ ERKEKLER – Final
Bora Erin - Akay Ali Sağkanat                           6/3  6/4    
 
13+ Kadınlar – Çeyrek Final
Kayra Yüceer – Sahil Ece Yerebakan                 6/1 6/1
 
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