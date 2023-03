Ekrem Yeşilada Anı Turnuvasında genç raketlerin mücadelesi

Ekrem Yeşilada Anı Turnuvası 10 yaş kategorisinde oynanan zevkli ve çekişmeli maçları ile devam ediyor. Ekrem Yeşilada Anı Turnuvası’nda oynanan günün maçlarında alınan sonuçlar şöyle;



10 YAŞ KIZLAR – Round Robin

Larin Vural - Melin Akçın 4/1

Sahra Sevgi Sofu - Anastasiia Elshina 0/4

Melin Akçın - İlay Genç 3/5

Sahra Sevgi Sofu - Beren Pilli 4/2

İlay Genç - Larin Vural 1/4

Anastasiia Elshina - Beren Pilli 4/1



10 YAŞ ERKEKLER – Round Robin

Said Zeki Avcı - Aren Yumurtacıoğlu 4/0

Asil Bataryacı - Toprak işgüzar 5/4

Kuzey Pilli - Emre Aleks Kural 1/4

Pars Ozan - Uzay Şakir 4/1

Çağ Refikoğlu - Tanıl İşgüzar 2/4

Said Zeki Avcı - Toprak İşgüzar 4/0

Aren Yumurtacıoğlu - Asil Bataryacı 4/0

Emre Aleks Kural - Uzay Şakir 1/4

Kuzey Pilli - Pars Ozan 2/4

Tanıl İşgüzar - Osman Aren Başaran 5/3

Aren Yumurtacıoğlu - Toprak İşgüzar 4/2

Said Zeki Avcı - Asil Bataryacı 5/3

Uzay Şakir - Kuzey Pilli 4/0

Pars Ozan - Emre Aleks kural 4/1

Çağ Refikoğlu - Osman Aren Başaran 4/2



10 YAŞ ERKEKLER – Çeyrek Final

Aren Yumurtacıoğlu - Pars Ozan 0/4

Çağ Refikoğlu - Uzay Şakir 4/1