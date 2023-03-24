Ekrem Yeşilada Anı Turnuvası tamamlandı

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu(KKTF) ile Pakan Spor Kulübü Derneği tarafından düzenlenen Ekrem Yeşilada Anı Turnuvası, KKTF kortlarında oynanan zevkli ve çekişmeli final karşılaşmalarının ardından ödül töreni ile tamamlandı. Kategorilerde oynanan final maçlarında alınan sonuçlar ve sıralamalar şu şekilde oluştu;

14 YAŞ ERKEKLER – Final

Kaya Halkseven – Enver Ada Gencel 6/7 2/6

13+ KADINLAR – Final

Nadir Çınarlılı - Şengül Tilki 3/6 4/6

13+ ERKEKLER – Final

Toprak Berkol - Turgay Vural Hıdıroğlu 4/6 2/6



EKREM YEŞİLADA ANI TURNUVASI SIRALAMALARI:

8 yaş 1.si HASAN AREN ÇAKARTAŞ

8 yaş 2.si LİNA VURAL

9 yaş kız 1. si HERA TÜRCAN

9 yaş kız 2. Si MANİA BAGHERİ

9 yaş erkek 1. si AREN YUMURTACIOĞLU

9 yaş erkek 2. si ALEXANDR KONEV



10 yaş kız 1. si ANASTASİİA ELSHİNA

10 yaş kız 2. si LARİN VURAL

10 yaş erkek 1. si ÇAĞ REFİKOĞLU

10 yaş erkek 2. si SAİD ZEKİ AVCI



12 yaş kız 1.si GİRNE UMUT YEREBAKAN

12 yaş kız 2.si BEREN BAŞARAN

12 yaş erkek 1.si BARAN BAŞARAN

12 yaş erkek 2.si DENİZ HÜSEYİN ÖNEN



14 yaş kız 1.si ALMİRA AKŞAHİN

14 yaş kız 2.si GİRNE UMUT YEREBAKAN

14 yaş erkek 1.si ENVER ADA GENÇEL

14 yaş erkek 2.si KAYA HALKSEVEN

14 yaş karışık çiftler 1.si ALMİRA AKŞAHİN / ABDALLAH OĞUZ EL ERİAN

14 yaş karışık çiftler 2.si GİRNE UMUT YEREBAKAN / ASIM ARAS ASTAN



16 yaş kız 1.si NADİR ÇINARLILI

16 yaş kız 2.si EKİN KARASU

16 yaş erkek 1.si BORA ERİN

16 yaş erkek 2.si AKAY ALİ SAĞKANAT



13+ kadın 1.si ŞENGÜL TİLKİ

13+ kadın 2.si NADİR ÇINARLILI

13+ erkek 1.si TURGAY VURAL HIDIROĞLU

13+ erkek 2.si TOPRAK BERKOL

