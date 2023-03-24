Ekrem Yeşilada Anı Turnuvası tamamlandı

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu(KKTF) ile Pakan Spor Kulübü Derneği tarafından düzenlenen Ekrem Yeşilada Anı Turnuvası, KKTF kortlarında oynanan zevkli ve çekişmeli final karşılaşmalarının ardından ödül töreni ile tamamlandı. Kategorilerde oynanan final maçlarında alınan sonuçlar ve sıralamalar şu şekilde oluştu;
14 YAŞ ERKEKLER – Final
Kaya Halkseven – Enver Ada Gencel 6/7 2/6
13+ KADINLAR – Final
Nadir Çınarlılı - Şengül Tilki 3/6 4/6
13+ ERKEKLER – Final
Toprak Berkol - Turgay Vural Hıdıroğlu 4/6 2/6
EKREM YEŞİLADA ANI TURNUVASI SIRALAMALARI:
8 yaş 1.si HASAN AREN ÇAKARTAŞ
8 yaş 2.si LİNA VURAL
9 yaş kız 1. si HERA TÜRCAN
9 yaş kız 2. Si MANİA BAGHERİ
9 yaş erkek 1. si AREN YUMURTACIOĞLU
9 yaş erkek 2. si ALEXANDR KONEV
10 yaş kız 1. si ANASTASİİA ELSHİNA
10 yaş kız 2. si LARİN VURAL
10 yaş erkek 1. si ÇAĞ REFİKOĞLU
10 yaş erkek 2. si SAİD ZEKİ AVCI
12 yaş kız 1.si GİRNE UMUT YEREBAKAN
12 yaş kız 2.si BEREN BAŞARAN
12 yaş erkek 1.si BARAN BAŞARAN
12 yaş erkek 2.si DENİZ HÜSEYİN ÖNEN
14 yaş kız 1.si ALMİRA AKŞAHİN
14 yaş kız 2.si GİRNE UMUT YEREBAKAN
14 yaş erkek 1.si ENVER ADA GENÇEL
14 yaş erkek 2.si KAYA HALKSEVEN
14 yaş karışık çiftler 1.si ALMİRA AKŞAHİN / ABDALLAH OĞUZ EL ERİAN
14 yaş karışık çiftler 2.si GİRNE UMUT YEREBAKAN / ASIM ARAS ASTAN
16 yaş kız 1.si NADİR ÇINARLILI
16 yaş kız 2.si EKİN KARASU
16 yaş erkek 1.si BORA ERİN
16 yaş erkek 2.si AKAY ALİ SAĞKANAT
13+ kadın 1.si ŞENGÜL TİLKİ
13+ kadın 2.si NADİR ÇINARLILI
13+ erkek 1.si TURGAY VURAL HIDIROĞLU
13+ erkek 2.si TOPRAK BERKOL
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.