Dünya Oto Cup tamamlandı

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu(KKTF) tarafından 09-22 Mayıs 2023 tarihlerinde düzenlenen Dünya Oto Cup 8-9-10-12-14-16 yaş ve 13+ Büyükler kategorilerinde oynanan zevkli ve çekişmeli final karşılaşmaları ardından düzenlenen kupa töreni ile KKTF tesislerinde sona erdi.
Dünya Oto Cup da oynanan final maçlarında alınan sonuçlar ile kategorilerde oluşan sıralamalar şöyle;
10 YAŞ ERKEKLER FİNAL
Çağ Refikoğlu – Poyraz Vural 4/1 0/4 10/12
14 YAŞ KIZLAR FİNAL
Girne Umut Yerebakan - Almira Akşahin 3/6 2/6
14 YAŞ ERKEKLER FİNAL
Baran Başaran – Oğuz Elerian 6/3 7/6
13+ BÜYÜK KADINLAR FİNAL
Nadir Çınarlılı – Kayra Yüceer 0/6 0/6
13+ BÜYÜK ERKEKLER FİNAL
Rustam Sarmanov - Kaan Dönmez 4/6 4/6
DÜNYA OTO CUP CUP 2023 SIRALAMALARI
8 YAŞLAR:
1. Hasan Aren Çakartaş
2. Karan Karakaşlı
9 YAŞ ERKEKLER:
1. Aren Yumurtacıoğlu
2. Alexandr Konev
10 YAŞ KIZLAR:
1. Anastasııa Elshına
2. Larin Vural
10 YAŞ ERKEKLER:
1. Poyraz Vural
2. Çağ Refikoğlu
12 YAŞ KIZLAR:
1. Vera Gazi
2. Nehir Gürses
12 YAŞ ERKEKLER:
1. Asım Aras Astan
2. Çınar Elmalı
14 YAŞ KIZLAR:
1.Almira Akşahin
2.Girne Umut Yerebakan
14 YAŞ ERKEKLER:
1. Baran Başaran
2. Oğuz Elerian
16 YAŞ KIZLAR:
1. Nadir Çınarlılı
2. Ekin Karasu
16 YAŞ ERKEKLER:
1. Akay Ali Sağkanat
2. Enver Ada Gençel
13+ KADINLAR:
1.Kayra Yüceer
2.Nadir Çınarlılı
13+ ERKEKLER:
1. Kaan Dönmez
2. Rustam Sarmanov
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