Dünya Oto Cup tamamlandı

Kortlarda Dünya Oto Cup Turnuvası 8-9-10-12-14-16 yaş ve 13+ Büyükler kategorilerinde oynanan zevkli ve çekişmeli final karşılaşmaları ile sona erdi

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu(KKTF) tarafından 09-22 Mayıs 2023 tarihlerinde düzenlenen Dünya Oto Cup 8-9-10-12-14-16 yaş ve 13+ Büyükler kategorilerinde oynanan zevkli ve çekişmeli final karşılaşmaları ardından düzenlenen kupa töreni ile KKTF tesislerinde sona erdi.

Dünya Oto Cup da oynanan final maçlarında alınan sonuçlar ile kategorilerde oluşan sıralamalar şöyle;



10 YAŞ ERKEKLER FİNAL

Çağ Refikoğlu – Poyraz Vural 4/1 0/4 10/12

14 YAŞ KIZLAR FİNAL

Girne Umut Yerebakan - Almira Akşahin 3/6 2/6

14 YAŞ ERKEKLER FİNAL

Baran Başaran – Oğuz Elerian 6/3 7/6

13+ BÜYÜK KADINLAR FİNAL

Nadir Çınarlılı – Kayra Yüceer 0/6 0/6

13+ BÜYÜK ERKEKLER FİNAL

Rustam Sarmanov - Kaan Dönmez 4/6 4/6



DÜNYA OTO CUP CUP 2023 SIRALAMALARI

8 YAŞLAR:

1. Hasan Aren Çakartaş

2. Karan Karakaşlı

9 YAŞ ERKEKLER:

1. Aren Yumurtacıoğlu

2. Alexandr Konev

10 YAŞ KIZLAR:

1. Anastasııa Elshına

2. Larin Vural

10 YAŞ ERKEKLER:

1. Poyraz Vural

2. Çağ Refikoğlu

12 YAŞ KIZLAR:

1. Vera Gazi

2. Nehir Gürses

12 YAŞ ERKEKLER:

1. Asım Aras Astan

2. Çınar Elmalı

14 YAŞ KIZLAR:

1.Almira Akşahin

2.Girne Umut Yerebakan

14 YAŞ ERKEKLER:

1. Baran Başaran

2. Oğuz Elerian

16 YAŞ KIZLAR:

1. Nadir Çınarlılı

2. Ekin Karasu

16 YAŞ ERKEKLER:

1. Akay Ali Sağkanat

2. Enver Ada Gençel

13+ KADINLAR:

1.Kayra Yüceer

2.Nadir Çınarlılı

13+ ERKEKLER:

1. Kaan Dönmez

2. Rustam Sarmanov

