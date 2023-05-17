Dünya Oto Cup da çekişmeli maçlar

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu tarafından düzenlenen DÜNYA OTO CUP da zevkli ve çekişmeli maçlar ile KKTF kortlarında devam ediyor. DÜNYA OTO CUP kategorilerde oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle;



14 YAŞ KIZLAR – 2.RAUND

Servet Tel - Nehir Gürses 2/6 1/6

Arya Sarıbaş – MedinaAkhmetova W.O.

14 YAŞ ERKEKLER – 1.RAUND

Recep Yalovalı - Çınar Elmalı 6/4 6/2

Kıvanç Öztuğ - Baran Adalıer 6/0 6/0

Baran Başaran - Toprak Ata Candan 6/4 7/5

Oğuz El Erian - Derin Öney Şemsettin 6/2 6/0

Devin Bedevi - Özgür Okkan 6/2 6/0

13+ ERKEKLER - 2.RAUND

Can Alp Kırcan - Ercan Fikret Sezginer 6/2 6/1

