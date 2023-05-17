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Dünya Oto Cup da çekişmeli maçlar

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Dünya Oto Cup da çekişmeli maçlar
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Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu tarafından düzenlenen DÜNYA OTO CUP da zevkli ve çekişmeli maçlar ile KKTF kortlarında devam ediyor. DÜNYA OTO CUP kategorilerde oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle;
 
14 YAŞ KIZLAR – 2.RAUND        
Servet Tel - Nehir Gürses                         2/6 1/6
Arya Sarıbaş – MedinaAkhmetova        W.O.
14 YAŞ ERKEKLER – 1.RAUND
Recep Yalovalı - Çınar Elmalı                 6/4 6/2
Kıvanç Öztuğ - Baran Adalıer                6/0 6/0
Baran Başaran - Toprak Ata Candan   6/4 7/5
Oğuz El Erian - Derin Öney Şemsettin   6/2 6/0
Devin Bedevi - Özgür Okkan                  6/2 6/0
13+ ERKEKLER - 2.RAUND
Can Alp Kırcan - Ercan Fikret Sezginer 6/2 6/1
 
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