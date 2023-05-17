Dünya Oto Cup da çekişmeli maçlar

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu tarafından düzenlenen DÜNYA OTO CUP da zevkli ve çekişmeli maçlar ile KKTF kortlarında devam ediyor. DÜNYA OTO CUP kategorilerde oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle;
14 YAŞ KIZLAR – 2.RAUND
Servet Tel - Nehir Gürses 2/6 1/6
Arya Sarıbaş – MedinaAkhmetova W.O.
14 YAŞ ERKEKLER – 1.RAUND
Recep Yalovalı - Çınar Elmalı 6/4 6/2
Kıvanç Öztuğ - Baran Adalıer 6/0 6/0
Baran Başaran - Toprak Ata Candan 6/4 7/5
Oğuz El Erian - Derin Öney Şemsettin 6/2 6/0
Devin Bedevi - Özgür Okkan 6/2 6/0
13+ ERKEKLER - 2.RAUND
Can Alp Kırcan - Ercan Fikret Sezginer 6/2 6/1
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