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DAÜ Cup Tenis Turnuvası tamamlandı

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DAÜ Cup Tenis Turnuvası tamamlandı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Spor İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen DAÜ Cup Tenis Turnuvası, DAÜ Tenis Kortları’nda oynanan final maçlarının ardından tamamlandı. Turnuvaya, + 18 yaş kadınlar kategorisinde 29, erkekler kategorisinde 38, + 35 yaş kadınlar kategorisinde 19, erkekler kategorisinde 38 ile çift kadınlar kategorisinde 18, çift erkekler kategorisinde 32 ve karışık çiftler kategorisinde 26 lisanssız sporcu katıldı.
Turnuvada saat 17:00’de oynanan final maçlarının ardından Rauf Denktaş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Bıçak, DAÜ Öğrenci İşlerinden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Aktuğlu, Sosyal ve Kültürel İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Deniz İşçioğlu, DAÜ Tenis Takımı Antrenörü Aydın Kayol anı maçı oynadı.
Turnuva sonucunda +18 Kadınlar kategorisinde Diana Manasikina birinci, HemilaAbdshahzadeh ikinci, +18 Erkekler kategorisinde Mehdi Hasanzade birinci, Arif Hasanzade ikinci, +35 Kadınlar kategorisinde İpek Uzunoğlu birinci, Meltem Akbaş ikinci, + 35 Erkekler kategorisinde Aydın Kayol birinci, Mariano Marino ikinci, Çift Kadınlar kategorisinde HemilaAbdshahzadeh ve İpek Uzunoğlu birinci, Ayşe Aksoy ve Melis Gülcan ikinci, Çift Erkekler kategorisinde Arif Hasanzade ve Mehdi Hasanzade birinci, Aydın Kayol ve Mahmut Halkseven ikinci geldi.
Ödüller DAÜ Sosyal ve Kültürel İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Deniz İşçioğlu, Spor işleri Müdürlüğü personeli Aydın Kayol, Ecevit S. Cankat ve Kemal Derebey tarafından takdim edildi.
 
 

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Etiketler; #DAÜ #Doğu Akdeniz Üniversitesi #DAÜ Cup
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