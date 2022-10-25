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DAÜ Cup Tenis Turnuvası başladı

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DAÜ Cup Tenis Turnuvası başladı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Spor İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen DAÜ Cup Tenis Turnuvası 24 Ekim 2022 Pazartesi günü, saat 17:00’de DAÜ Tenis Kortları’nda başladı.
Turnuvaya, + 18 yaş kadınlar kategorisinde 29, erkekler kategorisinde 38, + 35 yaş kadınlar kategorisinde 19, erkekler kategorisinde 38 ile çift kadınlar kategorisinde 18, çift erkekler kategorisinde 32 ve karışık çiftler kategorisinde 26 lisansız sporcu katıldı. Katılımın ücretsiz olduğu turnuva açılışında DAÜ Öğrenci İşlerinden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Aktuğlu, İdari ve Teknik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Serhan Şensoy ile Sosyal ve Kültürel İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Deniz İşçioğlu da yer aldı. Turnuvanın ilk günü 7 ayrı kortta toplam 28 maç gerçekleştirildi. Turnuva 9 Kasım 2022 tarihine kadar DAÜ Tenis Kortları’nda devam edecek.
 

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Etiketler; #DAÜ #Tenis #DAÜ Tenis Cup
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