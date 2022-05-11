Çocuklar, Yaz’ı masa tenisiyle geçirecek

Masa Tenisi Federasyonu, yazda boş durmayarak “Masa Tenisi Yaz Okulu”nu hayata geçiriyor. Okulların da tatile girmesiyle birlikte 27 Haziran’da başlayacak olan yaz okulu, federasyon salonunda başlayacak

Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu, alt yapı çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Mustafa Bekiroğulları Başkanlığındaki Masa Tenisi Federasyonu, sporcu sayısını artırma, ülke gençlerinin masa tenisi dalına ilgisini artırma ve ülkeye sağlıklı bireyler yetiştirme amacıyla yazın anlamlı bir projeye imza atıyor.

Masa Tenisi Federasyonu, yazda boş durmayarak “Masa Tenisi Yaz Okulu”nu hayata geçiriyor. Okulların da tatile girmesiyle birlikte 27 Haziran’da başlayacak olan yaz okulu, federasyon salonunda çocuklara hem masa tenisini sevdirecek hem de spor yapmasına imkan sağlayacak.

“Haydi Masa Tenisine” sloganıyla başlayan kayıtlara ilginin de yoğun olduğu bilgisi edinildi.

“GENÇLER GELECEĞİMİZ”

Konuyla ilgili olarak Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Mustafa Bekiroğulları açıklamalarda bulundu.

Alt yapı eğitimleriyle sporcu sayısılarını artıracaklarını ifade eden Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Mustafa Bekiroğulları, “Ülke sporu olarak çok zor bir dönemden geçiyoruz. Özellikle kötü alışkanlıkların arttığı son dönemde sporumuz kurtuluşumuz olacak. Çocuklarımıza ne kadar fazla spor yaptırırsak geleceğimizi bir o kadar güvence altına alırız” dedi.

