banner762
banner815
Kupada da şampiyonlar değişmedi
Kupada da şampiyonlar değişmedi
5 0
Türkiye'de “Denetimsiz ürünlerden dolayı tüketicilerde endişe artıyor”
Türkiye'de “Denetimsiz ürünlerden dolayı tüketicilerde endişe artıyor”
29 0
 
Bir haftada 50 yangın
Bir haftada 50 yangın
15 0
Candan, İtalya Parlamentosu’nda konuştu
Candan, İtalya Parlamentosu’nda konuştu
21 0
Gözler kritik PM toplantısında
Gözler kritik PM toplantısında
18 0
Perde gollü kapandı
Perde gollü kapandı
48 0
13 0
banner797
banner794

Çocuklar, Yaz’ı masa tenisiyle geçirecek

banner476

Masa Tenisi Federasyonu, yazda boş durmayarak “Masa Tenisi Yaz Okulu”nu hayata geçiriyor. Okulların da tatile girmesiyle birlikte 27 Haziran’da başlayacak olan yaz okulu, federasyon salonunda başlayacak

banner825
Çocuklar, Yaz’ı masa tenisiyle geçirecek
Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu, alt yapı çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.
Mustafa Bekiroğulları Başkanlığındaki Masa Tenisi Federasyonu, sporcu sayısını artırma, ülke gençlerinin masa tenisi dalına ilgisini artırma ve ülkeye sağlıklı bireyler yetiştirme amacıyla yazın anlamlı bir projeye imza atıyor.
Masa Tenisi Federasyonu, yazda boş durmayarak “Masa Tenisi Yaz Okulu”nu hayata geçiriyor. Okulların da tatile girmesiyle birlikte 27 Haziran’da başlayacak olan yaz okulu, federasyon salonunda çocuklara hem masa tenisini sevdirecek hem de spor yapmasına imkan sağlayacak.
“Haydi Masa Tenisine” sloganıyla başlayan kayıtlara ilginin de yoğun olduğu bilgisi edinildi.
“GENÇLER GELECEĞİMİZ”
Konuyla ilgili olarak Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Mustafa Bekiroğulları açıklamalarda bulundu.
Alt yapı eğitimleriyle sporcu sayısılarını artıracaklarını ifade eden Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Mustafa Bekiroğulları, “Ülke sporu olarak çok zor bir dönemden geçiyoruz. Özellikle kötü alışkanlıkların arttığı son dönemde sporumuz kurtuluşumuz olacak. Çocuklarımıza ne kadar fazla spor yaptırırsak geleceğimizi bir o kadar güvence altına alırız” dedi.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.