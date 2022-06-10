Bekir Esendağlı da Türkiye Milli Takımı’na seçildi

Aren Baybars'dan sonra, İstanbul 'da Türkiye Tenis Federasyonu tarafından düzenlenen Milli Takım Belirleme turnuvasına katılan Gazimagusa Belediyesi Tenis Kulübü sporcusu Bekir Devran Esendağlı 3. sıradan 12 yaş Milli takımına girme hakkı elde etti

Teniste bir süre önce Aren Baybars’ın Türkiye U14 Milli Takımı’na seçilerek bir ilki başarmasının ardından, bu başarının bir yenisine de Bekir Devran Esendağlı imza attı.

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu tarafından düzenlenen elemelerde 12 Yaş Türkiye Milli Takım seçmelerine katılmaya hak kazanan Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü sporcusu Bekir Devran Esendağlı, İstanbul’da katıldığı seçmelerde başarılı olarak Türkiye Milli Takımı’na üçüncü sıradan seçildi.

Konu ile ilgili olarak açıklama yapan Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu Başkanı Hasan Gazioğlu şu ifadeleri kullandı:

2. Büyük başarı da Bekir’imizden geldi. İstanbul'da Türkiye Tenis Federasyonu tarafından düzenlenen Milli Takım Belirleme turnuvasına katılan Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü sporcusu Bekir Devran Esendağlı, 11 yaşında olmasına rağmen 3. sıradan milli takıma girme hakkı elde etti. Seni yürekten kutlarım şampiyon, bu başarıda büyük emeği olan önce anneni, babanı ve abini, sonra antrenörün Mustafa Ülker'i yürekten kutlarım”