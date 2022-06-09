Arucad-Anka kadın takımı yerini korudu

27-29 Mayıs 2022 tarihlerinde Nevşehir’de gerçekleştirilen 3. Lig Play-off mücadelesinde Arucad Anka kadınları zorlu rakipleri karşısında başarılı olarak ligde kalmayı başardı.
Arucad-Anka kulüp başkanı Ahmet Aknar yaptığı açıklamada, çok zorlu rakiplerle yapılan mücadelede sporcularının performanslarından memnun olduğunu belirtti. Aknar sözlerine şöyle devam etti: “Çok güçlü takımlar arasında genç sporcularımız iyi mücadele etti. Üçüncü ligde kalmayı başardık. Sporcularımız değişik teknikleri olan sporculara karşı oynayarak deneyim kazandılar. Gelecek sezon daha iyi olacağımıza inanıyorum.”
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