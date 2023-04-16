Aren emin adımlarla ilerliyor

Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü sporcusu Aren Baybars'dan 2 önemli turnuvada 2 güzel başarı geldi.

1/4-9/4 tarihleri arasında Sırbıstan Novi Sad şehrinde düzenlenen Yason Cup 2023 U16 Cat2 turnuvasında Teklerde ve Çiftlerde final oynadı.

8/4-16/4 tarihleri arasında Sırbistan’ın Pancevo şehrinde düzenlenen Pecın Memorijal 2023 U16 Cat2 turnuvasında teklerde çeyrek final Çiftlerde partneri Kril Korolenko ile Şampiyon oldu.

