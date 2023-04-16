banner913
banner932
Cihangir, kupanın acısını GG’den çıkardı
Cihangir, kupanın acısını GG’den çıkardı
12 0
ARUCAD Dünya Sanat Günü için Girne Limanındaydı
ARUCAD Dünya Sanat Günü için Girne Limanındaydı
5 0
 
Mormenekşe, ikinci devrede uyandı
Mormenekşe, ikinci devrede uyandı
49 0
Polisiye olaylar...
Polisiye olaylar...
26 0
Girne’de trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Girne’de trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
39 0
Dr. Küçük örnek alınmalı
Dr. Küçük örnek alınmalı
16 0
Zorlu maçta YDÜ finalde
Zorlu maçta YDÜ finalde
14 0
banner915

Aren emin adımlarla ilerliyor

banner476

banner825
Aren emin adımlarla ilerliyor
banner931
Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü sporcusu Aren Baybars'dan 2 önemli turnuvada 2 güzel başarı geldi.
1/4-9/4 tarihleri arasında Sırbıstan Novi Sad şehrinde düzenlenen Yason Cup 2023 U16 Cat2 turnuvasında Teklerde ve Çiftlerde final oynadı.
8/4-16/4 tarihleri arasında Sırbistan’ın Pancevo şehrinde düzenlenen Pecın Memorijal 2023 U16 Cat2 turnuvasında teklerde çeyrek final Çiftlerde partneri Kril Korolenko ile Şampiyon oldu.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.