Aren Baybars, Türkiye Milli takımını istiyor

Tenis hayatına Ankara’da devam eden Aren Baybars, milli takım belirleme turnuvasında mücadele ediyor.

Türkiye Tenis Federasyonu tarafından düzenlenen 14 yaş Milli Takım Belirleme Turnuvalarında, Ankara’da tenis eğitimini sürdüren Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü sporcusu Aren Baybars, ülkemizi temsil ederken milli takıma girebilmeye çalışacak.

