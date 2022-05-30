Aren Baybars, Türkiye Milli takımını istiyor

Tenis hayatına Ankara’da devam eden Aren Baybars, milli takım belirleme turnuvasında mücadele ediyor.
Türkiye Tenis Federasyonu tarafından düzenlenen 14 yaş Milli Takım Belirleme Turnuvalarında, Ankara’da tenis eğitimini sürdüren Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü sporcusu Aren Baybars, ülkemizi temsil ederken milli takıma girebilmeye çalışacak.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.