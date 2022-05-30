banner762
banner815
Kadın Futbol Şenliği finali Lefkoşa'da yapıldı
Kadın Futbol Şenliği finali Lefkoşa'da yapıldı
10 0
66 0
 
“Sahillerimizi koruyalım”
“Sahillerimizi koruyalım”
7 0
50 yıllık sabır çiçeği görenleri şaşırtıyor
50 yıllık sabır çiçeği görenleri şaşırtıyor
36 0
Mulla evinde kazandı, Bozalanlar Sprint şampiyonu oldu
Mulla evinde kazandı, Bozalanlar Sprint şampiyonu oldu
37 0
7 bin yıllık buğday, Türkiye'nin buğday sorununa ilaç olacak mı?
7 bin yıllık buğday, Türkiye'nin buğday sorununa ilaç olacak mı?
56 0
Audi'den elektrikli A6 Avant konsepti
Audi'den elektrikli A6 Avant konsepti
26 0
banner797
banner794

Aren Baybars, Türkiye Milli takımını istiyor

banner476

banner825
Aren Baybars, Türkiye Milli takımını istiyor
Tenis hayatına Ankara’da devam eden Aren Baybars, milli takım belirleme turnuvasında mücadele ediyor.
Türkiye Tenis Federasyonu tarafından düzenlenen 14 yaş Milli Takım Belirleme Turnuvalarında, Ankara’da tenis eğitimini sürdüren Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü sporcusu Aren Baybars, ülkemizi temsil ederken milli takıma girebilmeye çalışacak.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.